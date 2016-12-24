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Порошенко встречает католическое Рождество в Прикарпатье
Порошенко находится в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута Богородчанского района на Прикарпатье, пишет Depo.Закарпатье.
Именно из-за этого отчет председателя облгосадминистрации Олега Гончарука о результатах работы исполнительной ветви власти области был перенесен и этот вопрос рассматривался первым в повестке дня двенадцатой сессии областного совета седьмого демократического созыва.
Добавим, что резиденция "Синегора" организована на базе старого ведомственного санатория в 2001 г. и подчинена Государственному управлению делами.
Общая площадь территории составляет 10 900 га. В состав Государственной организации "Резиденция "Синегора" входит лесхоз "Сивульский", общая площадь территории которого составляет 10 886 га. На территории резиденции расположен трехэтажный отель на 80 койко-мест, в котором обустроены апартаменты, номера класса "люкс", "полулюкс", а также 6 коттеджей, где можно разместить 40 человек. В отеле есть бар, столовая, кухонный блок, конференционный зал и зал приемов, прачечная, автоматическая телефонная станция, складские помещения. В комплексе функционируют подсобное сельское хозяйство и пилорама.
Фото: www.bbc.com/
Теги: Донбасс, Рождество, Прикарпатье, Порошенко
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