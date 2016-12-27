По делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича важные показания дал депутат российской Госдумы

27.12.2016 21:18

Как сообщает Politeka со ссылкой на «телеканал 112″, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

«Могу подтвердить слова Руслана Кравченко, одним из свидетелей, который дал очень важные показания, является бывший депутат Госдумы РФ, дававший показания о влиянии подписанного письма-призыва к Путину ввести войска в Украину, решения Государственной думы об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом», — утверждает Луценко.

Как заявил глава ГПУ, полученные показания будут обязательно положены в основу будущего обвинения. И следствие, и суд «будут быстрыми и справедливыми».

Источник: politeka.net.



