- Связано ли падение гривны с национализацией «Приватбанка»?15:30
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вместо красной икры в Украине реализуют подделку15:15
- Коболев переложил вину за дорогой газ на украинцев14:45
- Фискалы начали расследование против Марушевской14:25
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации14:10
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- У Порошенко рассказали о последствиях резонансного компромисса с Нидерландами13:20
- Грозит ли Украине «газовый блэкаут»?13:15
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
Связано ли падение гривны с национализацией «Приватбанка»?
Девальвационное давление на курс гривны на текущей неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, информирует пресс-служба регулятора в четверг, 28 декабря, пишет Корреспондент.
По его словам, падение гривны, по-прежнему обусловлено ситуативным ростом спроса на валюту. "Утверждение, что отток депозитов из ПриватБанка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке не соответствует действительности", – заявил Чурий.
По его словам, с 19 декабря приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка. Кроме того, он подчеркнул, что период их оттока длился только три дня, после чего вкладчики начали возвращать средства в финучреждение. При этом отток депозитов юридических лиц был компенсирован притоков на счетах в других банках средств за возмещение НДС.
Чурий также добавил, что на наличном рынке объем продажи валюты продолжает превышать покупку: в декабре чистая покупка банками валюты у населения составила $34 млн.
По оценке НБУ, на рынок по-прежнему влияют временные факторы: возмещение компаниям экспортерам на прошлой и текущей неделе НДС на 12,5 миллиардами гривен ограничило их потребность в продаже валютной выручки, однако вырос спрос на валюту со стороны компаний, которым необходимо осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.
"В целом фундаментальные предпосылки для колебаний курса гривны в настоящее время отсутствуют. Рыночные факторы благоприятны для валютного рынка: продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, наблюдается благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", – отмечается в комментарии НБУ.
Источник: from-ua.com.
Теги: Донбасс, ПриватБанк, национализация
- В Минфине рассказали, с каким учреждением могут объединить «Приватбанк»
- "ПриватБанк" рассказал, как воры обчистили банкомат в Краматорске
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- "Но вы держитесь здесь": "Приватбанк"троллит Дмитрия Медведева
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Источник: ПриватБанк ограбил прилично повоевавший профессионал
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Минсоцполитики будет отслеживать перемещения переселенцев13:10
- ГУР Минобороны: Боевики отказываются выполнять боевые задачи12:50
- В Краматорске удалось спасти участника "группы смерти" в соцсети12:25
- В «ЛНР» перестали доверять Плотницкому12:05
- Блокпосты: в Марьинке проехать тяжелее всего, огромные очереди11:20
- Добровольцы в АТО: чем живут и о чем мечтают наши герои. (ВИДЕО)09:25
- В ДНР и ЛНР началось массовое дезертирство09:10
- На неподконтрольной Луганщине на новогодние праздники отменят комендантский час07:35
- Связано ли падение гривны с национализацией «Приватбанка»?15:30
- Боевики нашли способ обмануть тепловизоры ВСУ15:20
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вместо красной икры в Украине реализуют подделку15:15
- Коболев переложил вину за дорогой газ на украинцев14:45
- Путин согласился вывести часть войск из Сирии14:35
- Трамп «подарит» Польшу РФ ради антикитайского союза14:30
- Фискалы начали расследование против Марушевской14:25
- В пригороде Рима прогремел взрыв, есть жертвы (ВИДЕО)14:20
- Украинцы скоро не смогут уклоняться от мобилизации14:10
- Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: невтішні новини13:55
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Киев — самая опасная столица Европы13:40
- 20 вещей. которые НЕОБХОДИМО выбросить до Нового года13:00
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги11:25
- У войны нечеловеческое лицо - волонтер11:08
- Что выявили при осмотре тел бойцов, убитых на Светлодарской дуге
- Кремль уже подготовил почву для "слива" "ЛДНР"
- Вокруг блокады оккупированного Донбасса разгорается громкий скандал: Георгий Тука рассказал о подозрительной роли нардепа Семенченко
- «Хаос и анархия» на блокпостах
- Трамп приступил к изучению военных действий в Украине
- В Донецке во дворе многоэтажного дома прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Оккупированный Донбасс превратился в колонию Украины, у которой нет никаких перспектив - журналист
- Оккупированному Донбассу ни воды, ни электричества - ветераны АТО намерены серьезно бороться с "республиками"
- Умер легендарный Джордж Майкл, исполнитель хита "Last Christmas" (ВИДЕО)
- Мобилизация на Майдане: люди массово записываются