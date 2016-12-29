Связано ли падение гривны с национализацией «Приватбанка»?

29.12.2016 15:30

Девальвационное давление на курс гривны на текущей неделе не связано с переходом ПриватБанка в государственную собственность. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, информирует пресс-служба регулятора в четверг, 28 декабря, пишет Корреспондент.

По его словам, падение гривны, по-прежнему обусловлено ситуативным ростом спроса на валюту. "Утверждение, что отток депозитов из ПриватБанка провоцирует усиленный спрос на валютном рынке не соответствует действительности", – заявил Чурий.

По его словам, с 19 декабря приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц из ПриватБанка. Кроме того, он подчеркнул, что период их оттока длился только три дня, после чего вкладчики начали возвращать средства в финучреждение. При этом отток депозитов юридических лиц был компенсирован притоков на счетах в других банках средств за возмещение НДС.

Чурий также добавил, что на наличном рынке объем продажи валюты продолжает превышать покупку: в декабре чистая покупка банками валюты у населения составила $34 млн.

По оценке НБУ, на рынок по-прежнему влияют временные факторы: возмещение компаниям экспортерам на прошлой и текущей неделе НДС на 12,5 миллиардами гривен ограничило их потребность в продаже валютной выручки, однако вырос спрос на валюту со стороны компаний, которым необходимо осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

"В целом фундаментальные предпосылки для колебаний курса гривны в настоящее время отсутствуют. Рыночные факторы благоприятны для валютного рынка: продолжает поступать выручка от экспорта зерновых, наблюдается благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды", – отмечается в комментарии НБУ.

Источник: from-ua.com.