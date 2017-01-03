- Киевлян предупредили об опасном мошеннике09:15
- Сколько по новым тарифам стоит посмотреть ТВ, сходить в туалет и принять ванну09:03
- В 2017 году украинцы смогут получать справки, используя смартфон08:50
- Как сохранить семью: ТОП-10 табу счастливого брака08:35
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения08:20
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- Медики рассказали о пользе шоколада для мужчин07:35
- Украинские туристы в Эмиратах: из нас делают идиотов07:25
- Сколько праздничных и выходных дней будет у украинцев в наступившем году21:59
В 2017 году украинцы смогут получать справки, используя смартфон
В перспективе Mobile ID позволит голосовать и совершать покупки.
Со второй половины 2017 года в Украине обещают запустить Mobile ID. По словам экспертов, сервис позволит отдаленно получать справки и ставить цифровую подпись.
По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, главное преимущество сервиса – уменьшение контакта граждан с чиновниками и в следствии борьба с коррупцией.
"Идентификатор должен обеспечить дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это ни касалось – банк, больница, образование, социальная помощь, государственная услуга, земля, строительство, или что-то другое. У человека должна быть возможность в своем мобильном телефоне заказать и получить услугу от государства без контакта с чиновниками. Это будет большое достижение, в том числе – в борьбе со взяточничеством" — заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями мобильных операторов.
Как нам рассказали в "Киевстар", для внедрения Mobile ID необходимо на государственном уровне разработать пакет законодательных инициатив, которые позволят компаниям начать реализовывать вопрос мобильной идентификации. Есть все возможности, чтобы запустить сервис до второй половины 2017 года. Для того, чтобы воспользоваться Mobile ID, нужно будет покупать другую усовершенствованную SIM-карточку, на которую будут записаны личные данные и цифровая подпись. Для подтверждения действий, связанных с идентификацией в интернете на номер абонента будет приходить смс, только после подтверждение запрашиваемая услуга станет доступной.
"Для рядового гражданина, бизнесмена – это огромная экономия времени и усилий. Не нужно тратить время на поездки в министерства и ведомства, ждать в очередях, собирать справки и выписки по кабинетам. Все, что понадобится – мобильный телефон с доступом в интернет и специальная SIM-карта с цифровой подписью. Это огромное преимущество, особенно для жителей городов и сел отдаленных от центра", – отмечает директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Евгений Кражан.
По словам эксперта группы "Электронное управление" Реанимационного пакета реформ Олега Левченка, существует риск, что личные данные украинцев – паспортные данные, номер идентификационного номера и другая информация – окажутся под угрозой. Впрочем, такой риск всегда связан с любыми базами данными. Поэтому государство должно взять под контроль защиту личной информации украинцев, считает он.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, смартфон, украинец, справка
- Выбираем смартфон: что кроется за красивой внешностью (ФОТО)
- Хотят ли украинцы предоставить Донбассу особый статус?
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Канонизация - вещь недешевая: за причисление к лику святых в Ватикане берут 750 тысяч евро
- Украинская новинка: телефон сам сообщает об аресте владельца (ВИДЕО)
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- В Славянске отметили день рождения Бандеры факельным шествием. ВИДЕО.07:55
- Журналисты показали последствия обстрелов позиций ВСУ боевиками ЛНР (ВИДЕО)22:13
- В Мариуполе во дворе многоэтажки нашли гранату 21:39
- В первый день Нового года в службу 102 полиции Донецкой области поступило более 500 заявлений, были и ложные вызовы20:58
- В Украине создадут реестр военнообязанных20:34
- Во время визита на Донбасс новый глава ОБСЕ увидит, что войну пора заканчивать - Савченко20:09
- Капитан донецкого "Шахтера" получил предложение от испанской "Барселоны", но зарплата гораздо скромнее теперешней19:39
- В Бахмуте мужчина ограбил и пытался изнасиловать девушку19:10
- Киевлян предупредили об опасном мошеннике09:15
- Сколько по новым тарифам стоит посмотреть ТВ, сходить в туалет и принять ванну09:03
- В 2017 году украинцы смогут получать справки, используя смартфон08:50
- Как сохранить семью: ТОП-10 табу счастливого брака08:35
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов08:28
- Волонтер розповів як проросійський пропагандист «підклав свиню» терористам08:25
- Эксперты рассказали, в какой валюте лучше всего хранить сбережения08:20
- Манн: Израиль может стать спасительной волшебной палочкой для Трампа08:11
- Эксперты подтвердили вероятность новых запусков ракет Северной Кореей08:05
- В следующем году Украина вернет Донбасс, - Тука08:00
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Гороскоп на 2017 год! Кому Огненный Петух принесет удачу
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Рынок недвижимости Донецка на низком старте
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Представитель российской Госдумы озвучил дальнейшие действия Кремля в отношении Украины
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- "Оккупация - это временно" - Порошенко из Мариуполя обратился к жителям оккупированного Донбасса
- Порошенко встречал Новый год с военными в Мариуполе. ВИДЕО
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление