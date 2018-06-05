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Год безвиза. Что изменилось для украинцев?
Год назад, 11 июня 2017-го, между Украиной и ЕС начал действовать безвизовый режим. Тогда украинцы по-разному отнеслись к новости: кто-то начал планировать путешествие, другие предсказывали множество проблем на границе. Как изменилась ситуация сейчас? Какие преимущества от открытых границ граждане Украины уже почувствовали и какие опасения остались, анализировали наши эксперты.
Открытая Европа
Безвизовый режим для украинцев действует в 30 странах Шенгенской зоны. В частности, в странах Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии. Согласно правилам безвиза, украинцы могут находиться в этих странах с заграничным биометрическим паспортом 90 дней на каждые 180 дней.
За год возможностью поехать в Шенген без визы воспользовались 500 тысяч украинцев. По статистике Государственной пограничной службы, особый ажиотаж наблюдался в первые месяцы действия безвиза, тогда в ЕС ехало до 80 тысяч украинцев в месяц. На апрель 2018-го этот показатель составляет около 26 тысяч. Однако, по словам представителя ведомства Олега Слободяна, накануне сезона отпусков пограничники готовятся к новой волне путешественников.
Чаще всего туристы из Украины путешествуют в ЕС на самолете, наименее популярны путешествия морем. Своеобразным «окном в Европу» для украинцев остается Польша: именно через ее границу ездит большинство наших граждан; самый маленький поток туристов через словацкую границу.
Что касается отказов на въезд в ЕС, которыми пугали украинцев, то они не стали массовыми. В 2017 году их количество составило 37 тысяч, то есть чуть более 9% от всех безвизовых туристов. Среди причин – отсутствие документов, невозможность подтвердить цель поездки, а также попытки проехать в ЕС после нарушения миграционных правил одной из стран.
Аналитик ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая рассказывает, что это типичные ошибки туристов, и если человек на границе не может объяснить, зачем едет в Евросоюз, это может вызвать подозрения у пограничников. В то же время большинство украинцев успешно пользуются привилегиями безвизового въезда.
«Самое большое реальное преимущество – возможность путешествовать без необходимости получения визы. Есть биометрический паспорт – тебе открыты границы. Не нужно выстаивать в очередях в консульских отделах, тратиться на услуги», – отмечает председатель подкомитета Рады по вопросам регионального и трансграничного сотрудничества между Украиной и ЕС Оксана Юринец.
Привычка путешествовать
Эксперты отмечают, что безвиз с ЕС существенно повлиял на привычки украинцев путешествовать. Согласно данным социологического исследования КМИС, доля украинцев, которые в последние годы хотя бы раз ездили в ЕС, увеличилась с 9% до 11%. При этом среди жителей восточных областей этот показатель вырос в 4 раза – с 2% до 9%. Относительно будущих планов, то, учитывая безвизовый режим, более чем в два раза выросло количество тех, кто собирается в ближайшее время посетить друзей и родных в Европе, – с 8% до 21%.
Собственно, за последний год возросло количество не только желающих поехать в ЕС, но и возможностей, как это сделать. В частности, авиакомпания Wizz Air открыла новые рейсы из Киева в Вену, Берлин и Франкфурт-на-Майне, а также из Львова в немецкий Дортмунд, а также польские Гданьск и Катовице. С сентября этого года из Киева начнет летать долгожданный ирландский лоукостер Ryanair. По словам исполнительного директора авиакомпании Майкла О'Лири, в дальнейшем компания планирует зайти в еще пять украинских городов.
Кроме того, украинцы стали чаще путешествовать в страны ЕС на поездах. По статистике «Укрзализныци», в 2017 году в международном сообщении Украина – ЕС было перевезено в 5,5 раз больше пассажиров, чем в 2016-м. На поездах за границу путешествовали 205 тысяч пассажиров. Всего из Украины курсируют поезда в шесть стран Евросоюза. Кроме скоростных поездов в Перемышль и Холм, ежедневно пассажирские поезда отправляются в Варшаву, Вроцлав, Братиславу, Прагу, Будапешт и Бухарест. И это не предел.
«В графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 годы мы расширили сеть маршрутов в страны ЕС. Пассажиры могут путешествовать в Венгрию, Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию, Австрию, а в Чехию с пересадкой на станции Кошице на поезд № 240 Кошице – Прага. Мы работаем с коллегами с иностранных железных дорог для создания возможности продажи билетов через интернет на поезда международного сообщения», – рассказывает о дальнейших планах и.о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
Мифы о новых правилах Шенгена
Несмотря на то, что особых нарушений со стороны украинцев в течение года не было, время от времени появляются слухи о возможной отмене безвиза. Одна из последних таких новостей была о том, что ЕС меняет правила въезда для украинцев, и теперь за безвиз придется платить. На самом деле речь идет о проекте миграционной реформы ЕС, который касается не только украинцев, но и всех граждан стран вне ЕС. Он предусматривает введение электронной анкеты, которую путешественники должны заполнять за 96 часов до поездки. Стоимость авторизации – 7 евро. Она необходима для проверки по базе Европола и Интерпола. Однако эти 7 евро не будут взымать перед каждой поездкой, разрешение на въезд будет действовать 3 года или до окончания срока действия паспорта.
«Безвиз никто не отменяет и не делает его платным. Речь идет о системе, которая позволит ЕС уберечься от нежелательных гостей – криминалитета, террористов и тому подобное. Это только проект. Если решение будет принято, то оно будет касаться не только Украины, а всех третьих стран, имеющих безвиз с ЕС. Думаю, эта система поможет нашей совместной с соседями безопасности, и не станет препятствием свободным путешествиям для законопослушных граждан. Если вы не преступник – волноваться нет никаких причин», – объясняет вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
С ней соглашается Оксана Юринец. По словам депутата, чтобы предложение так называемой платной авторизации в странах ЕС вступило в силу, его еще должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС. Поэтому если система и заработает, то не раньше 2021 года.
О том, что обычным украинцам нечего волноваться, неоднократно говорил и Президент Петр Порошенко.
«Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении безвиза. Это тот же самый круг «прогнозистов», которые предсказывали, что нам его никогда не дадут. Более того, писали письма, обращались к странам-членам ЕС с просьбой не предоставлять нам безвизовый режим, – подчеркнул глава государства. – Я не допущу никаких действий, которые дали бы основания поставить под сомнение наше право на безвиз».
Как показывает опыт первого безвизового года, украинцы – законопослушные и порядочные путешественники. Поэтому в Европейском Союзе нас рады приветствовать.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, изменение, украинец, безвизовый режим
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