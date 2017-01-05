- «Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»13:05
- Американский дипломат предлагает "узаконить" оккупацию Крыма Россией - США готовы помочь12:01
- В украинской политике может появиться еще один грузинский специалист11:35
- «Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск11:23
- Савченко заступилась за «Беркут» на Майдане10:48
- Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину10:38
- Как Высший совет правосудия изменит жизни судей10:05
- В Украине появится дешевое топливо09:40
- У Порошенко ответили на скандальную статью Пинчука09:32
- Пенсии-2017: кто останется без повышения09:18
«Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»
Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что его компания готова к сценарию, при котором российский газовый монополист компания "Газпром" может спровоцировать кризисную ситуацию на газовом рынке Украины и Европейского Союза зимой 2017 года.
Об этом он заявил в эфире "5 канала", передают Українські Новини.
"Я уверен, что учитывая тяжелую политическую ситуацию, и учитывая действующие боевые действия, кто-то с горячей головой в России может не остановиться перед этим фактом (создании кризиса) и создать новый искусственный кризис, мы со своей стороны к этому готовимся... Надеемся его не будет, но если будет - мы к нему готовы", - сказал Коболев.
Он подчеркнул, что в качестве превентивной меры, НАК "Нефтегаз Украины" призвал Европейскую комиссию учредить специальную мониторинговую миссию, отслеживающую в онлайн режиме транзит газа через украинскую ГТС.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром, газ
- Янукович заявил, что высокие цены на газ лишат Россию украинского рынка
- Глава "Газпрома": России не нужны посредники в транзите газа
- Эксперт: Украина ни разу не пыталась разорвать газовый контракт с Россией
- Украина живет на запасном газе
- Украина опровергла обвинения в краже транзитного газа
- Украина рассчитывает на предоплату от России за транзит газа
- Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»11:10
- "ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов10:25
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Может «прилететь» в любой момент: защитники Новозвановки об обстрелах российской артиллерии. ВИДЕО08:42
- АТОшники будут раньше выходить на пенсию22:20
- Военный эксперт Игорь Романенко: «Путин сдаст фейковые «республики» уже в 2017 году»21:20
- Сводка: оккупанты обстреляли Троицкое и Зайцево из 120-мм и 82-мм минометов. ВИДЕО20:50
- Жебривский хочет строить в Донбассе настоящую Украину20:30
- Жители освобожденного Новолуганского вызывают полицию... в "ДНР"18:45
- Боевики не хотят умирать за «русский мир»14:15
- Если Ле Пен станет президентом Франции: действия Украины13:10
- «Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»13:05
- L'Oreal представила умную расческу13:00
- Kingston выпустил самую емкую в мире флешку12:45
- Telegram прекратил поддержку 20 миллионов устройств12:30
- Экс-чемпион мира по боксу подрался с тренером соперника (ВИДЕО)12:18
- Американский дипломат предлагает "узаконить" оккупацию Крыма Россией - США готовы помочь12:01
- Глобальное потепление не замедлилось – ученые11:48
- В украинской политике может появиться еще один грузинский специалист11:35
- «Крематорий» на Подоле: что ждет Андреевский спуск11:23
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом10:59
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Надежда Савченко тайно побывала в Мариуполе