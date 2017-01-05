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«Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»

05.01.2017 13:05
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«Нефтегаз» подготовился к «зимнему сценарию» «Газпрома»

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что его компания готова к сценарию, при котором российский газовый монополист компания "Газпром" может спровоцировать кризисную ситуацию на газовом рынке Украины и Европейского Союза зимой 2017 года.

Об этом он заявил в эфире "5 канала", передают Українські Новини.

"Я уверен, что учитывая тяжелую политическую ситуацию, и учитывая действующие боевые действия, кто-то с горячей головой в России может не остановиться перед этим фактом (создании кризиса) и создать новый искусственный кризис, мы со своей стороны к этому готовимся... Надеемся его не будет, но если будет - мы к нему готовы", - сказал Коболев.

Он подчеркнул, что в качестве превентивной меры, НАК "Нефтегаз Украины" призвал Европейскую комиссию учредить специальную мониторинговую миссию, отслеживающую в онлайн режиме транзит газа через украинскую ГТС.

 

Источник: from-ua.com.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Газпром, газ
 
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