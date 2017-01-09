Меджлис: Крым в любом случае будет в составе Украины

09.01.2017 20:20

Гульнара Бекирова, являющаяся участником Меджлиса крымскотатарского народа заявила, что в настоящее время основное для страны – это сбережение Украинского государства как целой и неделимой страны, о чем информирует «Крым.Реалии».



Как сообщает replyua.net, в это же время Бекирова заявила: «Моей идеологией по жизни является дружба между народами. Очень хотелось бы, чтобы везде все проживали в мире и дружбе, чтобы все были едины, ведь именно в этом и заключается вся мощь Украинского государства. Но в состав нашей страны обязательно должен входить незаконно аннексированный Россией Крымский полуостров и все населенные пункты Донбасса, которые в настоящее время находятся под оккупацией боевиков».



Примечательно, что говоря о судьбе аннексированной Автономной Республики Крым, Бекирова отметила, что будущее полуострова может быть исключительно в единстве с остальной украинской землей: «Крымский полуостров неизбежно должен быть возвращен в состав Украинского государства. Ежедневно мы просыпаемся и укладываемся спать с одинаковой мыслью – чтобы в Украину, к себе на родину, как можно скорее вернулся народ крымских татар. Имею убеждение, что будет именно так. Ведь народ, который помнит личную историю, все ценности и язык, не может пропасть или исчезнуть, но будет жить вечно. Мы вернемся в Крым в составе Украины».

Источник: replyua.net.