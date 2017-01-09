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На какой курс доллара рассчитывать украинцам в 2017

09.01.2017 16:40
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На какой курс доллара рассчитывать украинцам в 2017

Национальная валюта будет плавно девальвировать.

Об этом сообщил «Сегодня» аналитик Иван Никитченко. По его мнению

«Отправной точкой колебаний доллара будет отметка в 27,5 грн. Это произойдет потому, что Украина не получит транш МВФ (по последним данным, он ожидается в январе-феврале. — Авт.), а относительно холодная зима вынуждает власти закупать большие объемы импортного газа», –утверждает Никитченко.

Аналитик уверен, что на гривню будет давить факт отсутствия прироста иностранных инвестиций, которые помогли бы стабильно удерживать курс.

Между тем руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский не прогнозрует повышение доллара больше 27 грн.

«Курс доллара будет по 26,5—27 грн. Он будет в основном вести себя спокойно, за исключением небольших скачков, которые связаны с необходимостью закупки природного газа и расчетами по внешним долгам», — сказал он.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
 
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