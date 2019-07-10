Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине

10.07.2019 19:48

После того, как во вторник, 9 июля, официальный курс гривни к доллару был установлен на уровне 25,60 UAH/USD, к среде, 10 июля, американская валюта подешевела еще на 12 копеек.



Так, 10 июля, курс доллара установлен на уровне 25 гривен 48 копеек, что, как сообщает «Украинская правда», является минимумом с 30 августа 2017 года.



Также подешевело и евро — до 28 гривен 56 копеек. Это — минимум с 18 апреля 2017 года.



Источник: antikor.com.ua