Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением и не только

14.01.2017 20:46

Вкус зеленых яблок ни с чем не спутаешь. Они сочные, кислые, хрустящие, а еще невероятно полезные для нашего здоровья, пишет Хроника.инфо.



Да, яблоки в принципе очень полезны, какого бы сорта они ни были. Однако зеленые яблоки имеют несколько преимуществ в сравнении с остальными.



Во-первых, это антиоксиданты, а во-вторых, характерная кислинка, которая делает этот фрукт идеальным дополнением к любой очищающей диете (если вы хотите сбросить несколько килограммов).



Зеленое яблоко прекрасно сочетается с овсянкой, если речь идет, к примеру, о завтраке, его можно добавить в салат, порезав кусочками, или же съесть целиком в любое время дня, если вдруг почувствовали себя голодными.



И еще:

1. Зеленые яблоки и высокое содержание в них клетчатки



Никаких яблочных соков или варенья. Лучше всего есть зеленое яблоко, что называется, «живьем», причем обязательно вместе с кожурой.



Только так вы обеспечите своему организму достаточное количество пищевых волокон (клетчатки), что будет способствовать хорошему кишечному транзиту.



Клетчатка не является питательным веществом, но она необходима нашему организму для поддержания внутреннего баланса и осуществления обменных процессов.



Таким образом, перед нами растительный компонент, содержащий полисахариды и лигнин, также очень важные для правильного поддержания микрофлоры толстой кишки.



2. Высокое содержание минералов



Зеленое яблоко богато железом. Этот минерал необходим нам, например, для повышения уровня кислорода в крови, а также для того, чтобы контролировать анемию, от которой чаще всего страдают женщины.



Еще этот вкусный фрукт содержит достаточное количество цинка, меди, марганца и калия.



Если в течение дня вы вдруг почувствуете усталость, то даже не сомневайтесь: скушайте зеленое яблочко.



3. Мечтаете похудеть? Пусть зеленое яблоко станет вам верным помощником!



Если вы хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья, то съедайте 2 зеленых яблока в день. Если в дополнение к этому вы будете придерживаться сбалансированного и разнообразного питания, то этот фрукт поможет вам:



Снизить уровень сахара в крови.

Почувствовать сытость.

Снизить уровень холестерина и количество жира, скопившегося в артериях.

Сделать жировые отложения в области живота менее устойчивыми к воздействию.



4. Зеленые яблоки помогают бороться с преждевременным старением



Если вы хотите, чтобы ваша кожа дольше оставалась молодой и упругой, то не сомневайтесь в пользе зеленых яблок, они действительно творят чудеса.



Антиоксиданты, входящие в их питательный состав, способствуют восстановлению клеток и омоложению кожи.



Кроме того, они оптимизируют здоровье печени. А мы уже знаем, что здоровая печень и ее «бесперебойная» работа оказывают непосредственное влияние на наше самочувствие и на наш внешний вид. То есть это то внутреннее благосостояние, которое видно «снаружи».



5. Предотвращают развитие диабета



Зеленые яблоки не только помогают не допустить развитие диабета, но и очень полезны для его лечения, если заболевание все же настигло вас.



Как известно, в рационе людей, страдающих диабетом, отсутствует большинство фруктов (из-за содержания в них фруктозы).



Но зеленые яблоки являются исключением. Более того, они обеспечивают наш организм определенным видом пищевых волокон — пектином, который помогает контролировать уровень сахара в крови.



Сочетание зеленого яблока и корицы, например, это идеальный способ начать свой день и удовлетворить свое желание скушать «чего-то сладенького».



6. Ускоряют обмен веществ



Благодаря минералам, содержащимся в зеленых яблоках, мы можем значительно ускорить свой метаболизм. Медь, железо, калий и марганец способствуют этому процессу.



Всегда помните, что если вы будете пропускать завтрак (это случается по разным причинам), то обмен веществ будет замедляться.



А если вы, напротив, приучите себя начинать свой день с порции овсянки с зеленым яблоком и чашечки белого чая, то скоро заметите положительный результат.



7. Зеленое яблоко борется с воспалением



В кожице зеленого яблока содержатся ферменты, которые помогают нам защищать так называемые T-клетки. Они представляют собой тип лимфоцитов, который обладает способностью останавливать воспалительные процессы.



А еще в яблочной кожуре содержится пектин, он дает нам витамины и минералы, необходимые для борьбы с любой инфекцией.



Так что если вы страдаете от артрита или артроза, не сомневайтесь: обязательно ешьте зеленые яблоки прямо вместе с кожурой!



8. Способствует свертыванию крови



Это один из способов увеличить уровень витамина К в своем организме, и, следовательно, помочь заживлению ран. Все это могут зеленые яблоки.



Витамин К действует как кровоостанавливающее средство, в нашем теле его часто не хватает, особенно во время или после перенесенного инфекционного заболевания.



А еще если у вас есть склонность к кровоточивости десен, то зеленые яблоки также идеальный продукт для вас.