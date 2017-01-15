Украина вошла в ТОП стран с самыми дорогими сигаретами, алкоголем и наркотиками

15.01.2017 16:10

Украина вошла в группу стран с самой высокой стоимостью алкоголя, табака и наркотиков. Такие данные приводит Bloomberg в ежегодном отчете о стоимости таких товаров в разных странах мира, передает «Сегодня.ua».

С целью проведения анализа, аналитики портала изучили срез цен на пачку сигарет популярных и премиальных брендов, бутылку алкогольного напитка, а также некоторых веществ наркотического действия (одного грамма различных видов стимуляторов). Целью исследования является изучение состояния экономики отдельных стран через призму вредных привычек их населения. Ранжирование стран также происходило в зависимости от стоимости товаров из исследуемой "корзины". Так, Украина вошла в группу стран, в которых подобные товары стоят от 450 долларов и более. Стоимость исследуемой «корзины» товаров в нашей стране составляет 1400% еженедельного дохода:Странами с самыми дешевыми товарами этой категории стали Лаос (около 41,4 доллара), Конго и Гондурас. Дороже всего вредные привычки обходятся в Новой Зеландии, Австралии и Японии, где суммарная стоимости алкоголя, табака и некоторых наркотических веществ достигает 1441,5 доллара. В целом, в 18 странах мира общая стоимость исследуемой «корзины» товаров не дотягивает до 100 долларов. Аналитики отмечают, что цены напрямую зависят от налоговых политик отдельных государств, а также прочих факторов.

Источник Донецкие новости