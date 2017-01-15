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Украинцев заставят составлять декларации

15.01.2017 17:30
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Украинцев заставят составлять декларации

В ближайшее время составлять декларации будут не только чиновники, но и простые украинцы.

Так, отчитываться граждане будут не только о доходах, но и расходах. И если суммы будут отличаться от задекларированных – придется объяснять соответствующим органам, откуда незадекларированные доходы. В связи с этим украинцы будут вынуждены перевести все доходы на банковские счета. По прогнозам экспертов, такой шаг приблизит риск нулевого декларирования. «Внося на банковский счет сумму более 150 000 гривен раньше надо было объяснить, где вы взяли эти деньги. В будущем придется объяснять, где взяли деньги на покупки стоимостью свыше 50 000. Если человек не сможет объяснить, то должен будет заплатить налоги, как с обычного дохода», — комментирует экономический эксперт Александр Охрименко.

Источник from.ua



Теги: гривня, декларация, украинец, доходы
 
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