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В Украине закроют еще один банк

15.01.2017 22:45
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В Украине закроют еще один банк

1 февраля на собрании акционеры Финбанка планируют рассмотреть вопрос о его ликвидации по инициативе собственников.

Об этом Информатор узнал в пресс-службе Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.
Во время собрания акционеров планируется избрать ликвидационную комиссию, утвердить порядок и сроки ликвидации банка. Финбанк в прошлом году получил 23,5 млн грн убытка, сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР. В 2014 году убыток банка достигал 32,7 млн грн. На конец 2015 года банк имел активов на 764,2 млн грн. Кредитный портфель банка на конец года составил 735,8 млн грн, обязательства финучреждения составили 590,7 млн грн. Основным собственником Финбанка является бизнесмен Александр Грановский, ему принадлежит 79,6% акций. Раньше банком он владел совместно с бизнес-партнером Борисом Кауфманом. На 10 января 2017 физическими лицами — владельцами существенного участия в ПАО «Платинум Банк», которого на этой неделе признали банкротом, является Борис Кауфман и Григорий Гуртовой. Национальный банк признал их владельцами существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того, Борис Кауфман подтвердил осуществление значительного влияния на управление банком в письменном заявлении, поданном в Национальный банк.

Источник from.ua



Теги: Украина, банк, финансы, ликвидация
 
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