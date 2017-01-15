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Во время обыска частного дома в Винницкой обл. полицейские изъяли 2 кг конопли

15.01.2017 10:00
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Во время обыска частного дома в Винницкой обл. полицейские изъяли 2 кг конопли

Владелец утверждает, что наркотические растения хранил для собственных нужд.

Во время проведения санкционированного обыска в частном доме в Винницкой области полицейские обнаружили наркотики на общую массу около 2 кг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.
Обыск в домовладении 56-летнего мужчины, жителя села Лозоватая, проводился в рамках уголовного производства, открытого по ст. 185 УК Украины, согласно с постановлениями суда. в ходе которого на чердаке летней кухни и в доме мужа, было обнаружено несколько коробок с веществом растительного происхождения, внешне похожей на коноплю.
По словам правонарушителя, наркотические растения хранил для собственных нужд.
Работники полиции устанавливают источник происхождения и цели хранения запрещенного зелья. Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.
Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств в крупных размерах). За такое правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Истчник 112.ua



Теги: наркотики, полиция, конопля, обыск
 
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