Во время обыска частного дома в Винницкой обл. полицейские изъяли 2 кг конопли

15.01.2017 10:00

Владелец утверждает, что наркотические растения хранил для собственных нужд.

Во время проведения санкционированного обыска в частном доме в Винницкой области полицейские обнаружили наркотики на общую массу около 2 кг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Обыск в домовладении 56-летнего мужчины, жителя села Лозоватая, проводился в рамках уголовного производства, открытого по ст. 185 УК Украины, согласно с постановлениями суда. в ходе которого на чердаке летней кухни и в доме мужа, было обнаружено несколько коробок с веществом растительного происхождения, внешне похожей на коноплю.

По словам правонарушителя, наркотические растения хранил для собственных нужд.

Работники полиции устанавливают источник происхождения и цели хранения запрещенного зелья. Изъятые наркотические вещества направлены на экспертизу.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств в крупных размерах). За такое правонарушение предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Истчник 112.ua