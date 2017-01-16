Лановой: спасение «Привата» может оставить украинцев без денег (видео)

16.01.2017 13:15

Если государство направит все средства на реанимирование ПриватБанка, то инфляция может съесть все деньги украинцев.

Об этом в интервью Politeka рассказал экс-министр экономики Владимир Лановой.

По его словам, если же денег ПриватБанку не дадут, то инфляции не будет.

«Люди начнут думать, что они всегда могут снять деньги со своих счетов. Но в этом и состоит главное заблуждение», — отметил Лановой.

Как рассказал экс-министр, эти долги государство отложит на неизвестный срок. Облигации выпущены на 15 лет, чтобы поддержать банк.

«Но это всего лишь квазирешение. Облигации не решают ситуацию. Складывается впечатление, что правительство быстро старается «залатать» возникшие дыры», — считает он.

Лановой добавил, что долги по ЖКХ сейчас уже составляют 20 млрд грн, и у граждан нет возможности оплачивать такие тарифы.

Источник: politeka.net.