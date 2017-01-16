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Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек

16.01.2017 09:15
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Статус участника боевых действий получили 278 тыс. человек

Госслужба по делам ветеранов представила расклад численности ветеранов по ведомствам.

По состоянию на 10.01.2017 статус участника боевых действий присвоен 278 072 участникам АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, передает Цензор.НЕТ.

Среди них военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава, работники ведомств, имеющие в своем подчинении воинские формирования, вовлеченные в АТО, составляют 277 823 человек.

В том числе Министерство обороны – 188 186 человек, Министерство внутренних дел – 31 031 человек, Национальная гвардия – 25 034 человека, Служба безопасности Украины – 8035 человек, Служба внешней разведки – 36 человек, Государственная пограничная служба – 16 268 человек, Государственная специальная транспортная служба – 1234 человека, Управление государственной охраны – 422 человека, Государственная служба специальной связи и защиты информации – 657 человек, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – 3774 человека, Генеральная прокуратура – 143 человека и Национальная полиция – 3003 человека..

Фото: sq.com.ua

 

Источник:  comments.ua.



Теги: Украина, Донбасс, участники, статус, АТО
 
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