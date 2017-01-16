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В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа

16.01.2017 19:15
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В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа

Кабмин рассматривает возможность перехода к европейскому стандарту - 4 кубометра газа на квадрат площади

Социальную норму потребления газа в Украине могут уменьшить до 4 кубометров на квадрат  в 2019 году. Такую возможность рассматривает Кабинет министров Украины, об этом пишет «Интерфакс».

В отопительном сезоне 2016/2017 социальные нормы потребления газа с 7 кубометров на квадрат снизили  до 5,5 кубометров на квадрат. При этом  обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту - 4 кубометра на квадрат.

Ранее «Комментарии» писали о том, что французы дадут Украине немного газа. 

 

Источник: comments.ua.



Теги: Украина, Донбасс, газ, социальная программа
 
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