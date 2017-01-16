Последние новости раздела
- Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания20:15
- Чего ждать от судебной реформы в Украине20:02
- Как украинцев дурят в аптеках19:48
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа19:15
- Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины18:55
- Украина подает в Гаагу иск против России18:45
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС18:38
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи18:16
- Социальный бизнес-центр открылся в Мариуполе17:55
В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа
16.01.2017 19:15
Кабмин рассматривает возможность перехода к европейскому стандарту - 4 кубометра газа на квадрат площади
Социальную норму потребления газа в Украине могут уменьшить до 4 кубометров на квадрат в 2019 году. Такую возможность рассматривает Кабинет министров Украины, об этом пишет «Интерфакс».
В отопительном сезоне 2016/2017 социальные нормы потребления газа с 7 кубометров на квадрат снизили до 5,5 кубометров на квадрат. При этом обсуждается возможность перехода в 2019 году к европейскому стандарту - 4 кубометра на квадрат.
Ранее «Комментарии» писали о том, что французы дадут Украине немного газа.
Источник: comments.ua.
Теги: Украина, Донбасс, газ, социальная программа
Читайте также:
- Донецкая область может стать для Украины богатым источником собственного газа
- Яценюк: "Россия мстит Украине, повышая цену на газ" (ВИДЕО)
- Германия начала реверсные поставки газа в Украину (ВИДЕО)
- Коболев озвучил тревожный прогноз по транзиту газа через Украину
- "Газпром" готов идти на переговоры по снижению стоимости газа для Украины
- Мошенницы обманули мужчину и попытались взорвать многоэтажку (ВИДЕО)
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС18:38
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи18:16
- Социальный бизнес-центр открылся в Мариуполе17:55
- Очевидцы: На КПВВ «Майорское» «зависло» около 350-ти человек и 100 машин17:20
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля16:28
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.13:00
- На Луганщине задержали грузовик с 10-ю тоннами контрабандных орехов12:45
- СБУ ликвидировала в Донецкой области агентурную сеть "ДНР"12:35
- В Красногоровке раскрыли агентурную сеть боевиков "ДНР"11:20
- Иракские военные отвоевали у ИГИЛ территории христианских святынь20:25
- Украина прекратила действие соглашений с Россией в сфере телерадиовещания20:15
- Чего ждать от судебной реформы в Украине20:02
- Как украинцев дурят в аптеках19:48
- Полицейские закрыли "порностудию на дому" в Мариуполе19:35
- В Украине обещают уменьшить социальную норму потребления газа19:15
- Жениться за сутки можно еще в шести городах Украины18:55
- Украина подает в Гаагу иск против России18:45
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС18:38
- В России лопнул «антикризисный план»18:25
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети11:24
- Плоди шипшини замість дорогих ліків08:45
- Що робити, якщо заклало вуха08:10
- 8 секретов здоровых взаимоотношений с родителями07:50
- Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь07:05
- Брачный гороскоп: кому в 2017 году суждено сыграть свадьбу06:48
- Мотузяник рассказал подробности предстоящей инспекции российских военных частей в Ростовской области14:10
- Секс является лучшим спортом, превышающим по своей полезности занятия в тренажерном зале - ученые07:32
- В зоне АТО произошел переломный момент в пользу Украины, начинается финальное освобождение Донбасса от российских оккупантов
- Украинцев заставят составлять декларации
- Боец из Донецкой области взял в плен 8 боевиков "ДНР" (ВИДЕО)
- Возвращение Донбасса - одно из условий выживания Украины
- Очередной "сюрприз" от правительства или Как переселенцам-пенсионерам пройти идентификацию в Ощадбанке
- О механизмах выплаты пенсий жителям ОРДЛО идут разговоры, а переселенцев будут отслеживать
- Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- В "ДНР" пытают и убивают владельцев копанок, даже бандиты в шоке
- Изменения в начислении пенсий с 1 января