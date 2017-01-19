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Как главари боевиков делают из шахтеров «пушечное мясо»

19.01.2017 20:49
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Как главари боевиков делают из шахтеров «пушечное мясо»

Стало известно, как в «ЛНР» трудоустраивают потерявших работу шахтеров

Об этом говорится в материале группы «Информационное сопротивление», передает Politeka.

Уволенных шахтеров и других местных жителей, потерявших работу, по данным группы, используют для «пополнения количества низкооплачиваемого «пушечного мяса» — ими укомплектовывают подразделения российских оккупационных войск – так называемой «народной милиции ЛНР».

«На украденные у пенсионеров, шахтеров, учителей и врачей деньги, по словам хвастуна Плотницкого, он содержит «…своих российских псов из состава 2 омсбр 2 армейского корпуса», — говорится в статье.

Авторы также напоминают, что главарь «ЛНР» после последней инсценировки покушения на себя самого, договорился с российским командованием 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса центра территориальных войск южного военного округа вооруженных сил РФ о том, что за дополнительную плату ее подразделения будут обеспечивать его безопасность.

Помимо этого, «для неба он за «народные деньги» нанял российских зенитчиков из состава зенитно-ракетного дивизиона 2 АК ЦТВ ВС РФ. Для их размещения были выделены несколько этажей в самом высоком в Луганске здании – шикарном отеле «Луганск».

Отмечается, что местные безработные жители, которые проходят службу в других соединениях 2 АК ЦТВ ВС РФ (Алчевск, Кадиевка и Брянка) денег не видят месяцами. «И форма у них более изношенная, чем у российских вояк. В этих подразделениях и самый большой процент небоевых потерь – около 20% от общего числа погибших. Помимо того, большинство из «добровольцев» всегда находится на передовой», — добавили авторы статьи.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Донбасс, шахтер , ЛНР
 
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