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Как главари боевиков делают из шахтеров «пушечное мясо»
Стало известно, как в «ЛНР» трудоустраивают потерявших работу шахтеров
Об этом говорится в материале группы «Информационное сопротивление», передает Politeka.
Уволенных шахтеров и других местных жителей, потерявших работу, по данным группы, используют для «пополнения количества низкооплачиваемого «пушечного мяса» — ими укомплектовывают подразделения российских оккупационных войск – так называемой «народной милиции ЛНР».
«На украденные у пенсионеров, шахтеров, учителей и врачей деньги, по словам хвастуна Плотницкого, он содержит «…своих российских псов из состава 2 омсбр 2 армейского корпуса», — говорится в статье.
Авторы также напоминают, что главарь «ЛНР» после последней инсценировки покушения на себя самого, договорился с российским командованием 2 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса центра территориальных войск южного военного округа вооруженных сил РФ о том, что за дополнительную плату ее подразделения будут обеспечивать его безопасность.
Помимо этого, «для неба он за «народные деньги» нанял российских зенитчиков из состава зенитно-ракетного дивизиона 2 АК ЦТВ ВС РФ. Для их размещения были выделены несколько этажей в самом высоком в Луганске здании – шикарном отеле «Луганск».
Отмечается, что местные безработные жители, которые проходят службу в других соединениях 2 АК ЦТВ ВС РФ (Алчевск, Кадиевка и Брянка) денег не видят месяцами. «И форма у них более изношенная, чем у российских вояк. В этих подразделениях и самый большой процент небоевых потерь – около 20% от общего числа погибших. Помимо того, большинство из «добровольцев» всегда находится на передовой», — добавили авторы статьи.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, шахтер , ЛНР
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