- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Военный эксперт: Донбасс решили придержать для другого торга13:20
- Новостройки в Украине начали продавать ниже себестоимости13:05
- Рада разрешила войска НАТО в Украине12:52
- Рынок безработицы в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз12:28
- Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом11:56
- Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой11:33
- Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова11:15
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- Геополитические потрясения в мире: что делать Украине10:45
Новостройки в Украине начали продавать ниже себестоимости
По причине низкого спроса, новостройки в Украине уже продают ниже себестоимости.
Об этом заявил эксперт в сфере недвижимости Сергей Костецкий, передает «Сегодня».
«Себестоимость строительства существенно выросла, многие объекты уже продают ниже себестоимости, чтобы получить хоть какие-то деньги. Дома сдают полупустыми, при этом в Киеве строится столько же, сколько в 2007—2008 года», — говорит он.
При этом эксперт отмечает, что такая ситуация может иметь крайне негативные последствия.
«Надулся жесточайший пузырь. Если он взорвется — будет еще интересней, чем с банками», — отмечает Костецкий.
Также он прогнозирует, что рынок вторичной недвижимости ждет обвал цен, который может случиться уже в ближайшем будущем. Среди основных факторов, которые могут на это повлиять он называет повышение тарифов и увеличение минимальной заработной платы, которое привело к росту налога на недвижимость.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, продажа, недвижимость
- Билозир просит СНБО проверить целесообразность свободной продажи гражданам травматического оружия
- Президент пополнил Совет регионов донецкими чиновниками
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Свобода слова или тюрьма? Союз журналистов выступил с заявлением
- Выборы-2010. В Донбассе на участке "запороли" бюллетени
- Известный политолог: Востоку Украины нужна не федерализация, а децентрализация
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Военный эксперт: Донбасс решили придержать для другого торга13:20
- Новостройки в Украине начали продавать ниже себестоимости13:05
- Рада разрешила войска НАТО в Украине12:52
- Кандидатуру «бешеного пса» утвердили на должность главы Пентагона12:41
- Рынок безработицы в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз12:28
- Патриарху Кириллу подарят «православный» телефон за 1,5 млн (фото)12:10
- Учёные обнаружили у макак математические способности12:00
- Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом11:56
- Создатель Firefox сменил логотип11:45
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области