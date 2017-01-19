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Новостройки в Украине начали продавать ниже себестоимости

19.01.2017 13:05
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Новостройки в Украине начали продавать ниже себестоимости

По причине низкого спроса, новостройки в Украине уже продают ниже себестоимости.

Об этом заявил эксперт в сфере недвижимости Сергей Костецкий, передает «Сегодня».

«Себестоимость строительства существенно выросла, многие объекты уже продают ниже себестоимости, чтобы получить хоть какие-то деньги. Дома сдают полупустыми, при этом в Киеве строится столько же, сколько в 2007—2008 года», — говорит он.

При этом эксперт отмечает, что такая ситуация может иметь крайне негативные последствия.

«Надулся жесточайший пузырь. Если он взорвется — будет еще интересней, чем с банками», — отмечает Костецкий.

Также он прогнозирует, что рынок вторичной недвижимости ждет обвал цен, который может случиться уже в ближайшем будущем. Среди основных факторов, которые могут на это повлиять он называет повышение тарифов и увеличение минимальной заработной платы, которое привело к росту налога на недвижимость.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, продажа, недвижимость
 
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