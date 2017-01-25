Троян озвучил причины, по которым снял свою кандидатуру на должность главы Нацполиции Украины

25.01.2017 11:31

И.о. главы Национальной полиции Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщают украинские СМИ.



«Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины», - написал Троян в



По его словам, ему не хватает 20 месяцев стажа для прохождения критериев конкурса.



«Квалификационные требования, стаж работы в отрасли права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, таким, что отвечает всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек», - пояснил он.



Также Троян заявил, что «как офицер, не хочу никаких поблажек и допущений».

Отметим, действующий и. о. председателя Нацполиции Вадим Троян и руководитель полиции Киева Андрей Крищенко вчера не пришли на тестирование кандидатов на должность главы Нацполиции.