Украинские военные-контрактники смогут приобрести жилье по ипотеке или финансовому лизингу на очень выгодных условиях

25.01.2017 12:48

Украинским военнослужащим-контрактникам планируют продавать жилье с рассрочкой на 10 лет под 5% годовых в гривне с возможностью уменьшения ежемесячных платежей на сумму компенсации за аренду жилья. Планы по возведению социальных домов в Житомире и Бердичеве обсудили во время рабочего совещания в комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны 23 января, сообщает 112.ua.

Говорили об ипотечном кредитовании за счет заимствований Государственного ипотечного учреждения.

Во время совещания рассмотрели проектное предложение Государственного ипотечного учреждения "Финансирование строительства для обеспечения жильем военнослужащих Минобороны в Житомире и Бердичеве", которым предлагается предоставление жилья военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту, на льготных условиях кредитования и/или финансового лизинга. Так, обеспечение жильем планируют осуществлять с рассрочкой платежей сроком на 10 лет под 5% годовых в национальной валюте Украины с возможностью уменьшения ежемесячных платежей на сумму компенсации за аренду жилья.

Строительство такого социального жилья будет осуществляться на землях Министерства обороны Украины по заказу Государственного ипотечного учреждения.