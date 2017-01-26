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Повышение «минималки» грозит Украине новой проблемой — эксперт

26.01.2017 07:55
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Повышение «минималки» грозит Украине новой проблемой — эксперт

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что резкое повышение минимальной зарплаты в Украине может обернуться новой проблемой для государства. Поскольку многие предприятия не были готовы к такому росту, это может привести к массовым увольнениям, считает специалист.

Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью экс-министра телеканалу «Эспрессо», кроме масштабных увольнений Украине может также грозить ускорение инфляции, ведь если в бюджете Украины закончатся средства для оплаты труда сотрудников бюджетных организаций, то Нацбанк будет вынужден запустить печатный станок.

Кроме того, неоднократно звучали и мнения о развитии теневой экономики, ведь в компаниях могут перевести сотрудников, особенно низкооплачиваемых, на зарплаты «в конвертах», из которых не будут выплачиваться налоги и, в частности, благодаря которым формируется пенсионный бюджет. 

 

Источник:  replyua.net 



Теги: Украина, Донбасс, минимальная зарплата, проблема, повышение
 
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