Повышение «минималки» грозит Украине новой проблемой — эксперт

26.01.2017 07:55

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой считает, что резкое повышение минимальной зарплаты в Украине может обернуться новой проблемой для государства. Поскольку многие предприятия не были готовы к такому росту, это может привести к массовым увольнениям, считает специалист.



Как передаёт replyua.net со ссылкой на интервью экс-министра телеканалу «Эспрессо», кроме масштабных увольнений Украине может также грозить ускорение инфляции, ведь если в бюджете Украины закончатся средства для оплаты труда сотрудников бюджетных организаций, то Нацбанк будет вынужден запустить печатный станок.



Кроме того, неоднократно звучали и мнения о развитии теневой экономики, ведь в компаниях могут перевести сотрудников, особенно низкооплачиваемых, на зарплаты «в конвертах», из которых не будут выплачиваться налоги и, в частности, благодаря которым формируется пенсионный бюджет.

Источник: replyua.net