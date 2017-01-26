В Европе придумали новый повод не дать украинцам безвиз – нардеп

26.01.2017 13:30

Вчерашняя резолюция ПАСЕ может стать поводом для очередного затягивания предоставления гражданам Украины права безвизового въезда в ЕС

Такое мнение высказал у себя на странице в Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Попов, передает Politeka.

«Хотя План действий Украина выполнила, но в резолюции содержится ряд новых требований: изменения в закон о люстрации, антикоррупционный суд, избирательный кодекс, Минские соглашения. Плюс общая критика относительно затягивания борьбы с коррупцией и наступление на свободу слова», — написал депутат.

Попов добавляет, положительным фактом является то, что украинской делегации удалось отбить поданую с голоса поправку о выборах на Донбассе, но за этой маленькой победой прошел большой жесткий документ, и голосование большинства украинской делегации за резолюцию — это согласие с ее пунктами.



