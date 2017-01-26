Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Европе придумали новый повод не дать украинцам безвиз – нардеп

26.01.2017 13:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Европе придумали новый повод не дать украинцам безвиз – нардеп

Вчерашняя резолюция ПАСЕ может стать поводом для очередного затягивания предоставления гражданам Украины права безвизового въезда в ЕС

Такое мнение высказал у себя на странице в Facebook нардеп от Радикальной партии Игорь Попов, передает Politeka.

«Хотя План действий Украина выполнила, но в резолюции содержится ряд новых требований: изменения в закон о люстрации, антикоррупционный суд, избирательный кодекс, Минские соглашения. Плюс общая критика относительно затягивания борьбы с коррупцией и наступление на свободу слова», — написал депутат.

Попов добавляет, положительным фактом является то, что украинской делегации удалось отбить поданую с голоса поправку о выборах на Донбассе, но за этой маленькой победой прошел большой жесткий документ, и голосование большинства украинской делегации за резолюцию — это согласие с ее пунктами.




Теги: Донбасс, Европа, безвизовый режим
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх