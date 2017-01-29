Повышение тарифов с 1 марта: сколько будет стоить работа утюга и микроволновки

29.01.2017 12:57

С 1 марта 2017 года в Украине вновь вырастут тарифы на электроэнергию, а, следовательно, работа основных бытовых приборов будут обходится потребителям дороже.

После очередного пересмотра стоимости света, граждане, которые будут использовать до 100 кВт электроэнергии в месяц, заплатят по тарифу 0,9 грн/кВт. Те, кто использует за месяц больше, должны будут рассчитать стоимость оплаты исходя из 1,68 грн/кВт, сообщает Domik.ua.

В следующей таблице рассчитана стоимость часа работы наиболее популярных электроприборов в январе 2017 года и новые значения данных показателей с марта 2017 года.

Источник: from-ua.com