10:1 в пользу «Булатов» - как ВСУ будет наращивать танковую мощь

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Во время недавнего заседания СНБО, при обсуждении вопроса, как быстрее увеличить танковую мощь армии, предпочтение было отдано модернизации Т-64 вместо строительства новых «Оплотов». Какие аргументы победили?
Недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год, который будет формироваться с учетом всех недостатков, которые содержал оборонный заказ прошлого года.
«Прежде всего подчеркиваю, что 81% государственного оборонного заказа - это общий фонд госбюджета. И мы твердо убеждены в том, что на сегодняшний день этот 81% будет гарантировано профинансирован», - отметил Петр Порошенко и добавил, что в денежном выражении около 9 млрд грн - это средства общего фонда госбюджета 2017 года, причем финансирование должно начаться уже сейчас, сообщает пресс-служба главы государства.
По распоряжению президента формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года. Вполне справедливым было названо предложение о закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, обеспечивающем так называемое оптовое перевооружение отдельных подразделений.
Горячую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвала закупка отечественных танков.
«У нас есть выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится самое быстрое за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом перед нами стоит вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк», - сказал президент и отметил, что необходимо срочно провести глубокую модернизацию указанной техники для первоочередного обеспечения танковых подразделений в полном объеме за очень короткий срок.
Во время заседания также была подчеркнута необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий. При этом отмечено, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях - 80%. Поэтому Президент поручил разработать программу обновления производственных фондов, ведь без современных производственных мощностей у нас не будет возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать за счет внешних заказов модернизацию и разработку новейших систем вооружения.
Такая практика уже воплощена на передовых предприятиях оборонпрома, в отечественных конструкторских бюро ракетной отрасли, самолетостроения, бронетанковой техники.
Вадим Ковалев, «Народная армия»
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, танк, ВСУ
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