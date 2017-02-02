10:1 в пользу «Булатов» - как ВСУ будет наращивать танковую мощь

02.02.2017 20:43

Во время недавнего заседания СНБО, при обсуждении вопроса, как быстрее увеличить танковую мощь армии, предпочтение было отдано модернизации Т-64 вместо строительства новых «Оплотов». Какие аргументы победили?

Недавно Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел государственный оборонный заказ на 2017 год, который будет формироваться с учетом всех недостатков, которые содержал оборонный заказ прошлого года.

«Прежде всего подчеркиваю, что 81% государственного оборонного заказа - это общий фонд госбюджета. И мы твердо убеждены в том, что на сегодняшний день этот 81% будет гарантировано профинансирован», - отметил Петр Порошенко и добавил, что в денежном выражении около 9 млрд грн - это средства общего фонда госбюджета 2017 года, причем финансирование должно начаться уже сейчас, сообщает пресс-служба главы государства.

По распоряжению президента формирование государственного оборонного заказа будет осуществляться как минимум на три года. Вполне справедливым было названо предложение о закупке образцов вооружения и военной техники в количестве, обеспечивающем так называемое оптовое перевооружение отдельных подразделений.

Горячую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвала закупка отечественных танков.

«У нас есть выбор: или один «Оплот», или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем «Оплот» строится самое быстрое за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом перед нами стоит вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк», - сказал президент и отметил, что необходимо срочно провести глубокую модернизацию указанной техники для первоочередного обеспечения танковых подразделений в полном объеме за очень короткий срок.

Во время заседания также была подчеркнута необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий. При этом отмечено, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях - 80%. Поэтому Президент поручил разработать программу обновления производственных фондов, ведь без современных производственных мощностей у нас не будет возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать за счет внешних заказов модернизацию и разработку новейших систем вооружения.

Такая практика уже воплощена на передовых предприятиях оборонпрома, в отечественных конструкторских бюро ракетной отрасли, самолетостроения, бронетанковой техники.

Вадим Ковалев, «Народная армия»

Источник: sprotyv.info