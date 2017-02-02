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Минские соглашения: генерал рассказал, как нужно менять формат

02.02.2017 19:14
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Минские соглашения: генерал рассказал, как нужно менять формат

Экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что минские соглашения стоит попытаться «реализовать с новыми политическими игроками»

Об этом генерал рассказа в интервью «Апострофу».

«Пересматривать их (соглашения) стоит хотя бы потому, что за все время их существования реализовать их не удается. Если это не удастся, тогда нужно искать новые подходы. Но вы видите, что меняется руководство государств, которые участвуют в этих переговорах, меняется влияние», — сказал он.

При этом экс-замглавы Генштаба подчеркнул, что армия в любом случае должна повышать свою боеспособность.

«На мой взгляд, нужно еще раз попытаться их реализовать с новыми политическими игроками, если это не удастся, значит, нужно искать новые форматы, чтобы решать вопрос освобождения территории Украины. Но в любом случае силовым структурам нужно повышать свой потенциал, ведь это залог того, что наша позиция будет сильна в мирных переговорах», — добавил генерал.

 

Источник: politeka.net



Теги: Донбасс, Минские договоренности
 
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