НАТО просить Україну прискорити прийняття закону про національну безпеку

02.02.2017 19:55

Представники ЄС та НАТО заявили про бажання побачити процес ухвалення українською владою закону про нацбезпеку, повідомляє replyua.net.

Відповідна заява була зроблена керівником представництва Альянсу в Україні Олександром Вінніковим під час його зустрічі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. На переконання Віннікова, Києву необхідно ввести парламентський контроль за проектами національного та оборонного характеру. У зв’язку з цим вкрай важливим є контроль за військовими представниками громадськості.



Крім того, Вінніков додав, що НАТО і надалі планує допомагати Україні, проте для цього Київ повинен якомога швидше впровадити демократичні способи контрою, а ВР має більш пильно контролювати сферу оборони. Також Винник вважає, що пріоритетних завдань цього року є створення програм, які допоможуть співпрацювати у наступному 2018 році. А вже цього місяця очікується представлення досвіду Норвегії в реформуванні галузі оборони.



Голова українського парламенту, у свою чергу, наголосив на важливості створення спеціальної групи, яка б складалася з представників фракцій ВР і яка б здійснювала роботу над покращенням сфери безпеки в Україні.

Источник: replyua.net