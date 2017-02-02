Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Саакашвили рассказал, нужен ли третий Майдан

02.02.2017 14:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Саакашвили рассказал, нужен ли третий Майдан

Экс-губернатор Одесчины Михаил Саакашвили рассказал, нужна ли сейчас революция в Украине

Об этом пишет «Цензор нет». 

«Сейчас у нас жесткий кризис, Порошенко управляет потоками, медиа, правительством, но он не управляет страной. Страной сейчас управляет кризис. А у власти нет тормозов, и эта власть может сойти с дороги. Но я не считаю, что нужен еще один Майдан»,- заявил политик.

Саакашвили добавил, что в стране нужно произвести замену политического класса путем выборов.

«Привести к власти новую силу, которая наведет порядок. Власть, которая проведет структурные реформы в течении первых двух месяцев. Нужно взять власть, а не провести очередную группу людей, у которых есть деньги, чтоб купить места в парламентских списках для очередного раунда дерибана страны», — добавил экс-губернатор.

Как писала Politeka, Саакашвили рассказал, что президент Петр Порошенко намерен лишить его украинского гражданство и выдворить из Украины.

 

Источник:  politeka.net

 



Теги: Донбасс, Майдан, Саакашвили
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх