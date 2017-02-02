Саакашвили рассказал, нужен ли третий Майдан

02.02.2017 14:20

Экс-губернатор Одесчины Михаил Саакашвили рассказал, нужна ли сейчас революция в Украине

Об этом пишет «Цензор нет».

«Сейчас у нас жесткий кризис, Порошенко управляет потоками, медиа, правительством, но он не управляет страной. Страной сейчас управляет кризис. А у власти нет тормозов, и эта власть может сойти с дороги. Но я не считаю, что нужен еще один Майдан»,- заявил политик.

Саакашвили добавил, что в стране нужно произвести замену политического класса путем выборов.

«Привести к власти новую силу, которая наведет порядок. Власть, которая проведет структурные реформы в течении первых двух месяцев. Нужно взять власть, а не провести очередную группу людей, у которых есть деньги, чтоб купить места в парламентских списках для очередного раунда дерибана страны», — добавил экс-губернатор.

Как писала Politeka, Саакашвили рассказал, что президент Петр Порошенко намерен лишить его украинского гражданство и выдворить из Украины.

Источник: politeka.net