Савченко рассказала о желании быть президентом (видео)

06.02.2017 07:38

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, намерена ли бороться за президентское кресло

В студии телеканала «112 Украина» Савченко сообщила, что желания становиться президентом Украины у нее нет, но если будет нужно, она готова им стать.

«Вопрос хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо … Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — говорит Савченко.

Как сообщала Politeka, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по обвинению народного депутата Надежды Савченко в государственной измене.

Ранее Савченко пожаловалась на то, что украинские СМИ принадлежат олигархам.

Источник: politeka.net