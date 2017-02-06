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Савченко рассказала о желании быть президентом (видео)

06.02.2017 07:38
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Савченко рассказала о желании быть президентом (видео)

Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, намерена ли бороться за президентское кресло

В студии телеканала «112 Украина» Савченко сообщила, что желания становиться президентом Украины у нее нет, но если будет нужно, она готова им стать.

«Вопрос хочу? Знаете, хочу это немного в другом выражается. Не хочу. Могу. Так все и продолжается. Не хочу, могу, буду, если надо, но, чтобы это было таким большим желанием прямо … Это трудно, это очень большая ответственность. Поэтому и в дальнейшем так все остается, если я буду считать, что это нужно, то тогда я буду это делать», — говорит Савченко.

Как сообщала Politeka, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по обвинению народного депутата Надежды Савченко в государственной измене.

Ранее Савченко пожаловалась на то, что украинские СМИ принадлежат олигархам.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, президент, народный депутат
 
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