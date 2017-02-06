В Днепре может появиться статуя Ждуна

06.02.2017 20:43

Мэрия Днепра заявила о намерении установить в центре города статую интернет-мема Ждуна, и уже начала переговоры со скульптором из Нидерландов

Как передает ВВС Украина, в мэрии отметили, что скульптура будет сделана из бетона и ее могут соорудить около здания горсовета. Больше деталей о новом изваянии появится позже, так как переговоры со скульптором Маргрит ван Брифорт пока в процессе.

Ждун будет посвящен пациентам, которые очень долго ждут приема к врачу. Ван Брифорт также отметила, что скульптура будет высотой два метра.

Кроме того, скульптор отметила, что ее удивила популярность Ждуна в сети.

«Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают», — говорит Ван Брифорт.

Источник: politeka.net



