Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Реформи в Україні: коли чекати результатів

09.02.2017 22:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Реформи в Україні: коли чекати результатів

Українцям не варто очікувати результатів реформ ще протягом декількох років

Про це прем’єр країни Володимир Гройсман заявив на прес-конференції в Брюсселі (Бельгія), яку транслював телеканал «112 Україна».

Свою заяву він пояснив тим, що «за один день перезавантажити систему, яка формувалася 24 роки, дуже важко».

Водночас голова Кабміну вважає, що «скептичні думки про те, що в Україні реформи не йдуть» не відповідають дійсності.

«Ми поки не відчуваємо результатів реформ. З цим я можу погодитися. Але я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і прискорити економічне зростання», – пообіцяв Гройсман.

Нагадаємо, як повідомляла Politeka, раніше українська влада оприлюднила звіт про стан виконання обіцянок про реформування країни.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх