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Реформи в Україні: коли чекати результатів
Українцям не варто очікувати результатів реформ ще протягом декількох років
Про це прем’єр країни Володимир Гройсман заявив на прес-конференції в Брюсселі (Бельгія), яку транслював телеканал «112 Україна».
Свою заяву він пояснив тим, що «за один день перезавантажити систему, яка формувалася 24 роки, дуже важко».
Водночас голова Кабміну вважає, що «скептичні думки про те, що в Україні реформи не йдуть» не відповідають дійсності.
«Ми поки не відчуваємо результатів реформ. З цим я можу погодитися. Але я точно знаю, що у 2017 році нам вдасться закріпити і прискорити економічне зростання», – пообіцяв Гройсман.
Нагадаємо, як повідомляла Politeka, раніше українська влада оприлюднила звіт про стан виконання обіцянок про реформування країни.
Источник: politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, реформы
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