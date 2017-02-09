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Во Львове водитель снял перед копами штаны и заработал тюремный срок
Хулигана приговорили к 2,5 годам лишения свободы за аморальное поведение и сопротивление полиции
Во Львове к 2,5 годам лишения свободы приговорили водителя, который, управляя машиной в нетрезвом состоянии, попал в полицейский участок и там обнажал половые органы перед патрульными. Такое решение вынес Сиховский районный суда Львова.
"В ночь на 14 июля прошлого года экипаж патрульных заметил автомобиль Kia Mohave, нарушивший ПДД. На звуковые сигналы "остановиться", водитель отреагировал увеличением скорости. После того, как машину заблокировали, из нее вышел пьяный мужчина. Его доставили в отделение полиции, от проверки на наличие алкоголя в крови он отказался. Во время общения с патрульными вел себя агрессивно, употреблял нецензурную брань, кричал и обнажал свои половые органы", – сообщают в патрульной полиции Львова.
55-летний подсудимый своей вины не признал. Кстати, мужчина не впервые имеет дело с полицией. В январе 2016 года патрульный полицейский при задержании этого мужчины применил газовый баллончик "Терен-4М", поскольку тот оказывал сопротивление.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Львов, водитель, тюрьма
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