Авиакатастрофа MH17: названо имя организатора перевозки «Бука» в «ДНР»

16.02.2017 07:15

Экспертно-журналистская международная группа Bellingcat опубликовала в среду, 15 февраля 2017-го года, новые подробности авиакатастрофы MH17 на Донбассе, которая произошла в июле 2014-го года в Донецкой области. Согласно отчёту, экспертам удалось определить личность организатора перевозки «Бука», из которого был сбит «Боинг» — им оказался экс-офицер РФ Сергей Дубинский, который также известен по позывному «Хмурый».

Как передаёт replyua.net со ссылкой на данные Bellingcat, именно Дубинский занимался доставкой оружия, из которого сбили лайнер, а также организацией его транспортировки из Донбасса в Россию.



В Bellingcat также заявляют, что не могут раскрыть все документы в интересах следствия. Согласно информации, которая подлежит разглашению, кроме Дубинского в транспортировке «Бука» участвовала и 69-я отдельная бригада материально-технического обеспечения ВС России. Представители экспертно-журналистской группы также сообщают, что они изучили аккаунты представителей этой бригады в соцсетях, где были найдены фотографии с присутствующей на них военной техникой. Уточняется, что эти фото были сделаны в Ростовской области во время транспортировки «Бука» в Украину.

Напомним, рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур летели 298 человек, в числе которых были 15 членов экипажа. Все они погибли из-за ракеты, выпущенной из «Бука» с территории оккупированного Донбасса. Международная группа, занимающаяся расследованием этой авиакатастрофы, уже выступала с докладом о том, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук», который был ввезён в Украину, а после пуска ракеты — вывезен обратно в РФ. Российская сторона отрицает свою причастность к данной авиакатастрофе.

Источник: replyua.net