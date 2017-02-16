Испания резко нарастила импорт украинского сорго

16.02.2017 10:45

Испания стала единственной страной, которая в текущем году продолжает наращивать импорт украинского сорго, информирует replyua.net со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.



Согласно представленной информации, в январе этого года украинские производители отправили на экспорт около 28 тысяч тонн сорго, общая стоимость которого превысила 4 миллиона 200 тысяч долларов. В фискальной службе подчеркнули, что это почти треть от всего объема экспорта культуры в 2016 году. Основным импортером украинского сорго по итогам января текущего года стала Испания, на долю которой пришлось 73 процента культуры от общих объемов экспорта. На втором месте остается Израиль, который импортировал 19 процентов сорго.



Напомним, что в декабре прошлого года Украина стремительно нарастила экспорт зерновых, муки и зернобобовых культур. По сравнению с ноябрем 2016 года экспорт увеличился сразу на двенадцать процентов, и эксперты отметили, что речь идет об увеличении экспорта практически всех зерновых, выращиваемых на территории Украины.

Источник: replyua.net