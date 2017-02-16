Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла

16.02.2017 15:25

Президент Украины Петр Порошенко озвучил возможное развитие событий, к которым ведет блокада Донбасса

Как передает портал «Depo», президент считает, что из-за блокирования поставок антрацитового угля из окуппированного Донбасса, Украина может потерять до миллиарда гривен, что приведет к падению курса гривны.

«Украинские металлурги могут потерять до 300 тыс. рабочих мест . На оккупированных территориях десятки тысяч людей останутся без работы. Рынка труда там нет, многие из них, чтобы заработать, пойдет к боевикам», — обрисовал перспективы глава государства.

Также итоги блокады на себе почувствуют и жители мирных городов Украины.

«Правительство было вынуждено ввести ЧП в энергетической сфере. В связи с блокадой появилась угроза лишения тепла левого берега Киева, Сум и еще ряда украинских городов», — заявил Порошенко.

Напомним, вчера, 15 февраля, Кабмин Украины принял решение ввести чрезвычайные меры в энергетике по причине блокады поставок угля из окуппированного Донбасса.

Источник: politeka.net



