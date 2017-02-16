- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ15:50
- Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла15:25
- В Черниговской области зафиксирована вспышка африканской чумы14:52
- Расстрел Майдана: выяснилось, где находилась главная база титушек14:45
- Порошенко срочно собирает СНБО14:35
- Блокада Донбасса: Порошенко обвинил политиков14:25
- В «Самопомочі» розповіли, чи буде продовжуватися блокада Донбасу13:48
- ИС: в "ЛНР" боевики грабят и "кошмарят" местное население13:20
- Порошенко собирается стать донором13:10
- Украинским фармацевтам разрешат копировать импортные лекарства12:55
Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла
Президент Украины Петр Порошенко озвучил возможное развитие событий, к которым ведет блокада Донбасса
Как передает портал «Depo», президент считает, что из-за блокирования поставок антрацитового угля из окуппированного Донбасса, Украина может потерять до миллиарда гривен, что приведет к падению курса гривны.
«Украинские металлурги могут потерять до 300 тыс. рабочих мест . На оккупированных территориях десятки тысяч людей останутся без работы. Рынка труда там нет, многие из них, чтобы заработать, пойдет к боевикам», — обрисовал перспективы глава государства.
Также итоги блокады на себе почувствуют и жители мирных городов Украины.
«Правительство было вынуждено ввести ЧП в энергетической сфере. В связи с блокадой появилась угроза лишения тепла левого берега Киева, Сум и еще ряда украинских городов», — заявил Порошенко.
Напомним, вчера, 15 февраля, Кабмин Украины принял решение ввести чрезвычайные меры в энергетике по причине блокады поставок угля из окуппированного Донбасса.
Источник: politeka.net
Теги: Донбасс, Киев, гривня, блокада, Порошенко
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой15:05
- ИС: в "ЛНР" боевики грабят и "кошмарят" местное население13:20
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- Ученые обнаружили на Земле седьмой континент16:30
- Первая встреча Тиллерсона и Лаврова началась со скандала16:24
- Вячеслав Аброськин анонсировал мобильное приложение для жителей зоны АТО16:20
- Астрофизики уверяют, что черные дыры могут сдерживать свой «аппетит»16:10
- В Болгарии выпустили ноутбук-конструктор16:00
- Аваков заявил о катастрофе в случае начала войны с РФ15:50
- Россиян обязали вернуть более 20 олимпийских медалей15:38
- Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла15:25
- В Польше передумали сносить "символы тоталитаризма"15:15
- Боец ВСУ откровенно рассказал, что на самом деле произошло в бою под Авдеевкой15:05
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)