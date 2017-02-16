Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла

16.02.2017 15:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко предупредил: гривна обвалится, Киев останется без тепла

Президент Украины Петр Порошенко озвучил возможное развитие событий, к которым ведет блокада Донбасса 

Как передает портал «Depo», президент считает, что из-за блокирования поставок антрацитового угля из окуппированного Донбасса, Украина может потерять до миллиарда гривен, что приведет к падению курса гривны.

«Украинские металлурги могут потерять до 300 тыс. рабочих мест . На оккупированных территориях десятки тысяч людей останутся без работы. Рынка труда там нет, многие из них, чтобы заработать, пойдет к боевикам», — обрисовал перспективы глава государства.

Также итоги блокады на себе почувствуют и жители мирных городов Украины.

«Правительство было вынуждено ввести ЧП в энергетической сфере. В связи с блокадой появилась угроза лишения тепла левого берега Киева, Сум и еще ряда украинских городов», — заявил Порошенко.

Напомним, вчера, 15 февраля, Кабмин Украины принял решение ввести чрезвычайные меры в энергетике по причине блокады поставок угля из окуппированного Донбасса.

 

Источник:  politeka.net




Теги: Донбасс, Киев, гривня, блокада, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх