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Шкиряк предлагает закрыть в Украине доступ к "Одноклассникам" и "ВКонтакте"
Данные соцсети находятся под полным контролем российских спецслужб, считает чиновник
Украина должна защитить свое информационное пространство от российской пропаганды, заблокировав социальные сети, полностью подконтрольные спецслужбам РФ. Об этом заявил на брифинге советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает 112.ua.
По его словам, 2017-й должен стать годом защиты информационного пространства Украины от российской пропаганды.
"Лично я убежден, что одним из первых решений должно стать блокирование российских социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", которые сегодня полностью подконтрольны и руководятся российскими спецслужбами. Безусловно, надеюсь, что и Министерство образования также присоединится к этим процессам и будет объяснять минимум через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей", – сказал Шкиряк.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко отмечал, что в соцсетях, которые администрируются в России, распространяют призывы к беспорядкам в Киеве на годовщину Революции Достоинства.
Как заявляли в Службе безопасности Украины, во время проведения некоторых мероприятий в годовщину трагических событий на Майдане в Киеве 18-22 февраля могут быть осуществлены провокации с применением силы. Отмечается, что некоторые провокации организовываются с территории Российской Федерации.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, социальная сеть, одноклассники
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