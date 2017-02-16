- В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика11:30
- Встреча «нормандской четверки»: чего ждать Украине11:18
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины11:10
- Ляшко призвал США заключить прямой военный договор с Украиной.10:58
- Испания резко нарастила импорт украинского сорго10:45
- У лікарнях Черкас вводять електронну систему обліку пацієнтів10:03
- Блокада Донбасса: в ЕС обратились к властям Украины09:40
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- «Креативные ребята»: Участники блокады сообщили, что сделают в ответ на введение ЧП08:55
В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика
В Украине за минувшую неделю официальный курс американской валюты, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,08 до 27,21 гривен, или на 0,5%. Уже к концу этой недели, прогнозирует старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, доллар в Украине может продаваться по 27,4 гривни.
"С 9 февраля НБУ смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, впятеро увеличив лимит чистой ее покупки.
Увеличение норматива по собственной валютной позиции банков находится в русле постепенного смягчения административных ограничений, действующих на валютном рынке", – отмечает эксперт.
В ситуации плавающего курса банкам, уверен аналитик, нет экономического смысла покупать валюту просто так на всякий случай, надеясь на ее непременный рост. Такая тактика была оправданной во времена, когда периоды искусственного занижения курсов иностранных валют сменялись скачками курса, а направление для валюты всегда было одно – наверх.
"По нашим прогнозам, к концу недели официальный курс доллара и доллара на межбанке останутся в диапазоне 27,0-27,3 гривен. Курс наличного доллара в банках может незначительно снизиться до 27,1/27,4 гривен", – прогнозирует Вадим Иосуб.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Ватикан выделит деньги в помощь жителям Авдеевки07:30
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"22:20
- В Мариуполе из двухметрового ковша льется светящаяся сталь22:00
- В Краматорске умерла новорожденная девочка. Родители обвиняют врачей21:39
- На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил21:21
- ИС: "полиция днр" разбегается, как тараканы11:42
- В Украине изменится курс доллара: прогноз аналитика11:30
- Встреча «нормандской четверки»: чего ждать Украине11:18
- Маккейн дал совет Трампу относительно Украины11:10
- Ляшко призвал США заключить прямой военный договор с Украиной.10:58
- Испания резко нарастила импорт украинского сорго10:45
- WSJ: США создаст новый военный союз10:30
- Бойовики вербують мешканців Донбасу, які втратили роботу через блокаду – розвідка10:15
- У лікарнях Черкас вводять електронну систему обліку пацієнтів10:03
- Окружение Путина готовится к эвакуации из Кремля09:53
- От Воя до Герани (Фронтовой словарь обывателя)09:30
- Мир содрогнётся, когда заговорят речные перекаты09:12
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор? 08:49
- Судьбы людские: Служба, любовь и война08:30
- Який макіяж відлякує чоловіків?08:21
- Снежинки в голове: откуда берется перхоть?07:55
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами20:02
- Проблема Донбасса: «договорняки» с Трампом о санкциях и возможности для Украины17:42
- Украине следует признать провал евроинтеграции11:00
- Трамп ожидает от России возврата Крыма08:53
- У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Что произошло в бою под Авдеевкой - "вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Украинцам станет не выгодно работать после выхода на пенсию
- Очередной победный бред Захарченко: главарь "ДНР" обещает захват Днепра и Харькова (ВИДЕО)
- Советы эксперта: где хранить деньги, если они есть
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)