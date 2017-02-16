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Во львовской высотке нашли коробку с телом младенца

16.02.2017 19:22
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Во львовской высотке нашли коробку с телом младенца

В одной из львовских высоток нашли коробку с телом мертвого новорожденного

Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Львовской области, передает Politeka

По информации полиции, сегодня, 16 февраля, около девяти утра на лестничной площадке одной из высоток на улице Гетмана Мазепы нашли коробку с мертвым младенцем.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства смерти новорожденного и решают вопрос об открытии уголовного производства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог.

Правоохранители проведут ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинскую, и таким образом установят причину смерти младенца. «Мы также принимаем меры для установления личности матери ребенка», — рассказал начальник Шевченковского отдела полиции полковник полиции Игорь Петрик.



Теги: Донбасс, Львов, младенец
 
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