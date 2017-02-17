В 2024 году украинские пенсионеры смогут вздохнуть свободно - Пенсионный фонд станет бездефицитным

17.02.2017 22:17

Кабмин хочет вывести Пенсионный фонд Украины на бездефицитный бюджет уже к 2024 году. На данный момент премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассматривает все предложенные варианты по реформам ПФУ и через несколько месяцев представит свой вариант пенсионной реформы, сообщают украинские СМИ.

По мнению премьера для того, чтобы погасить 140 млрд грн дефицита бюджета ПФУ должно хватить 7 лет.

«Нам надо преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который сейчас составляет порядка 140 миллиардов гривен. Это вызов, но я понимаю, как его преодолеть. При правильном подходе мы сможем к 2024 году выйти на бездефицитный бюджет Пенсионного фонда. Мы предложим решения, и будем просить его поддержки. От этого решения выиграют граждане», - сказал глава Владимир Гройсман во время посещения выставки «Agro Animal Show 2017».

Также он подчеркнул, что основной задачей является общее развитие экономики, которое позволит достичь не только бездефицитного бюджета, но и приведет к другим позитивным для украинцев изменениям.