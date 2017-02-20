В Украине обнаружили нелегальный "Темпалгин"

20.02.2017 15:15

В Украине запретили таблетки от головной боли "Темпалгин" серии 4420911 производства АТ "Софарма", Болгария. Об этом говорится в распоряжении Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками №1028-1/2.0/171-17 от 16 февраля 2017 года, сообщает телеканал 112 Украина.

"На основании поступления информации от правоохранительных органов относительно обнаружения лекарственных средств на безлицензионных складах при участии Гослекслужбы в Ивано-Франковской области … запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Темпалгин", таблеток, покрытых оболочкой, №20 (10х2), серии 4420911, производства/с маркировкой производителя АТ "Софарма", Болгария", – говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, поручили проверить наличие лекарств указанной серии. В случае их обнаружения аптеки призывают изъять таблетки из оборота или уничтожить, после чего – проинформировать Гослекслужбу.