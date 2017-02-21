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Блокада Донбасса: соседи предложили помощь Украине

21.02.2017 18:48
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Блокада Донбасса: соседи предложили помощь Украине

Польша может помочь Украине с энергоресурсами, дефицит которых возник в результате блокады сообщений с оккупированным Донбассом

В частности, как пишет «Укринформ» со ссылкой на польские СМИ, западный сосед Украины не в состоянии покрыть дефицит антрацита, однако готов организовать поставки электроэнергии.

Так, по словам представителя Министерства энергетики Польши, Варшава не имеет ресурсов покрыть дефицит антрацита с Донбасса для Украины, который возник в результате перекрытия железнодорожных веток с оккупированными территориями, однако может помочь с поставками электричества.

По данным Rzeczpospolita, сейчас Польша импортирует небольшие объемы электроэнергии по маршруту «Замостье – Добротвор».

«Поток в обратном направлении до сих пор не осуществлялся. Однако, если позволят технические условия, министерство не видит препятствий», — заверили в польском ведомстве.

Напомним, как сообщала Politeka, уже два промышленных предприятия, которые находятся оккупированных боевиками территориях Донецкой и Луганской областей, закрылись из-за ситуации в АТО.

Речь, в частности, идет о Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) в Донецкой области и угольном объединении «Краснодонуголь», которое находится в Луганской области и производит коксующий уголь.

 

Источник: https://politeka.net



Теги: Донбасс, помощь, соседи, блокада
 
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