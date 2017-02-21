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Порошенко уволил председателей РГА в двух областях

21.02.2017 12:48
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Порошенко уволил председателей РГА в двух областях

Петр Порошенко, глава Украины, подписал распоряжение об отставке председателя РГА в Николаевской области и двух председателей РГА в Одесской области, передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело. 

Об отставке троих чиновников говорится в распоряжении президента от 20 февраля 2017 года. Свои должности покинули Евгений Вербин, председатель Новоодесской районной государственной администрации Николаевской области, Сергей Билюк, председатель Ренийской районной администрации, и Эдуард Доценко, председатель Подольской районной администрации Одесской области. В распоряжении говорится о том, что Вербин был отправлен в отставку после поданного им заявления. Доценко также был снят с должности согласно поданному заявлению, а вот Билюка президент отправил в отставку по другой причине. 

Он был уволен согласно статье 118 части 10 Конституции Украины, гласящей о том, что в случае, если недоверие председателю областной или районной ГА выражают не меньше 2/3 депутатов от состава соответствующего совета, глава государства принимает решение об увольнении председателя этой администрации. 



Теги: политика, Донбасс, увольнение, Порошенко
 
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