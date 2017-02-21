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Российский "Лукойл" окончательно ушел из Украины
Российская компания "ЛУКОЙЛ" завершил сделку продажи 100%-ной доли владения в LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод "Карпатнефтехим", расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины.
Российская компания также владела на Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, но продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.
Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Techinservice Limited (Великобритания) купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical, неуказанному физлицу-гражданину Украины опосредованно через Xedrian Holding Ltd (Кипр) – более 50% Lukoil Chеmical (согласно госреестру Украины, конечный бенефициарный собственник Lukoil Chеmical отсутствует).
Опосредованным собственником свыше 50% в ООО "Карпатнефтехим" через Xedrian Holding Ltd (Кипр) может стать Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина", сообщал АМКУ. Мамедов был назначен руководителем ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина" 29 ноября 2014 года, когда НК уже объявила о продаже сети АЗС на Украине. До этого Мамедов работал на других позициях в структурах "ЛУКОЙЛа".
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ЛУКОЙЛ
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