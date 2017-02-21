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Відомо, коли ВР може заборонити торгівлю з Донбасом
Стало відомо, коли український парламент зможе розглянути законопроект, який припинить торговельні відносини з тимчасово непідконтрольними київській владі територіями, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Обговорення законопроекту та голосування може відбутись вже в цей четвер, 23 лютого. Таку інформацію оприлюднив позафракційний народний депутат Тарас Батенко. Парламентар відмітив, що підтримати законопроект, крім позафракційних депутатів, збираються нардепи від «Батьківщини», «Самопомочі»» та «Народного фронту». Батенко наголосив, що наразі необхідно називати речі своїми іменами і визнати, що територія українського Донбасу окупована Російською Федерацією. На думку депутата, це варто зробити, аби весь цивілізований світ знав про позицію України і підтримав Київ продовженням дії санкцій проти Москви.
Нагадаємо, сьогодні під Верховною радою України пройшов мітинг з вимогою припинити торгівлю з непідконтрольними Києву територіями. В акціях протесту взяли участь більше тисячі осіб, серед яких були присутні прибічники партії «УКРОП», громадські та політичні діячі.
Теги: Донбасс, торговля, Верховная Рада
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