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На Закарпатье перестрелка: убит человек

23.02.2017 16:18
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На Закарпатье перестрелка: убит человек

В Раховском районе на Закарпатье в селе Деловое расстреляли местного жителя на автостоянке около ресторана. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"22.02.2017 около 22 часов 30 мин. на автомобильной стоянке около ресторана Колиба в с. Деловое Раховского района неизвестное лицо с использованием неустановленного огнестрельного оружия осуществило несколько выстрелов в жителя Рахова, когда последний находился рядом с собственным автомобилем", - говорится в сообщении.

Мужчина получил три сквозных пулевых огнестрельных ранения и умер в карете скорой медицинской помощи.

Работники правоохранительных органов осмотрели место происшествия с применением фотосъемки и с использованием служебной собаки. С территории автомобильной стоянки изъята пуля от нарезного огнестрельного оружия и четыре металлических гильзы калибра 7,62 мм

На данное время проводятся неотложные следственные действия, начато уголовное производство по статье "Преднамеренное убийство".

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье в воинской части сгорели 15 палаток, есть пострадавшие.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, Закарпатье, перестрелка
 
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