Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры

07.11.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры

Украинский блогер Фашик Донецкий опубликовал информацию, которая демонстрирует возмутительные факты в "ДНР".

В избирательных списках оказались дети до 4-х лет. Многие задались вопросом о том, как такое вообще возможно. Блогер Фашик Донецкий показал в Интернете избирательные списки "ДНР", где каким-то образом оказались чуть ли не младенцы, рожденные в 2014-2016 годах. Эта информация представлена на его страничке в "Твиттере", передает издание "Диалог.UA". Фашик Донецкий резко высказался из-за того, что увидел в документации "ДНР".


Он сообщил, что весь этот "спектакль" в Донецке и Луганске – это "фейковый фейк", который не заслуживает никакого уважительного отношения. Очевидно, боевики стараются всеми силами сфальсифицировать те выборы, которые и без того не имеют никаких законных оснований. Неизвестно даже то, существуют ли, в самом деле, даже дети, представленные в документах. И, если существуют, то каким образом они могли проголосовать за кого-то в "ДНР"? Таким образом вопросы появляются сами собой. К сожалению, эксперты пока что не дали никаких ответов.

Напомним, что Геращенко сегодня сообщила об РФ как о той стране, которая выдала "мандат на войну". Помимо этого, в РФ считают, что Донбасс и вовсе может превратиться в неподконтрольную территорию. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, дети, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх