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Малолетние дети в списках избирателей "ДНР": в Интернете обнародованы возмутительные кадры
Украинский блогер Фашик Донецкий опубликовал информацию, которая демонстрирует возмутительные факты в "ДНР".
В избирательных списках оказались дети до 4-х лет. Многие задались вопросом о том, как такое вообще возможно. Блогер Фашик Донецкий показал в Интернете избирательные списки "ДНР", где каким-то образом оказались чуть ли не младенцы, рожденные в 2014-2016 годах. Эта информация представлена на его страничке в "Твиттере", передает издание "Диалог.UA". Фашик Донецкий резко высказался из-за того, что увидел в документации "ДНР".
Он сообщил, что весь этот "спектакль" в Донецке и Луганске – это "фейковый фейк", который не заслуживает никакого уважительного отношения. Очевидно, боевики стараются всеми силами сфальсифицировать те выборы, которые и без того не имеют никаких законных оснований. Неизвестно даже то, существуют ли, в самом деле, даже дети, представленные в документах. И, если существуют, то каким образом они могли проголосовать за кого-то в "ДНР"? Таким образом вопросы появляются сами собой. К сожалению, эксперты пока что не дали никаких ответов.
Напомним, что Геращенко сегодня сообщила об РФ как о той стране, которая выдала "мандат на войну". Помимо этого, в РФ считают, что Донбасс и вовсе может превратиться в неподконтрольную территорию.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы, дети, ДНР
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