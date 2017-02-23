- В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать10:15
- Охота на льготников: за что украинцев лишают субсидий10:00
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест09:45
- Найближчим часом в Україні можливий дефіцит сала08:55
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична08:30
- Эксперт: частичное повышение цен на продукты не связано с повышением «минималки»07:40
- Переселенцам поможет Ватикан 21:54
- Ляшко просит СБУ открыть уголовные дела на депутатов с двойным гражданством21:30
- Угроза полномасштабного вторжения сохраняется, на границе стоит 50-тысячная армия России – Порошенко20:47
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест
Нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук представил на рассмотрение депутатов и общественности законопроект об оккупированных территориях, соавтором которого он есть. По его словам, в этом документе более детально описан процесс деоккупации и реинтеграции этих территорий. Также этот законопроект депутат назвал модернизированным и таким, который может апеллировать к нормам европейского права, но, в то же время, решить ситуацию с «блокадой» ОРДЛО.
Украинский блогер Кирилл Сазонов высоко оценивает данный законопроект. По словам блогера, очень хорошо, что наконец-то политики перешли от популизма к реальным вещам, которые могут решить проблему так называемой «блокады».
«Безрассудная «блокада» без экономических просчетов может стать огромнейшей проблемой для Украины. Отключение электроэнергии для населения – это еще цветочки, по сравнению с тем, что в Украине могут прекратить свою работу мощные заводы и люди останутся без работы. Из-за нехватки кокса уже официально заявило руководство заводов в Днепре и Мариуполе о прекращении работы в будущем. Это все от того, что хочется все резко решить, заблокировать все, но так не бывает, нужно просчитывать все и находить самый оптимальный вариант для Украины», – отметил блогер.
Источник: http://replyua.net
Теги: политика, Украина, Донбасс, заводы
- Фарион благословила "недобитков рускава мира" сатанеть и дичать
- Президент пополнил Совет регионов донецкими чиновниками
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Новый и.о. президента Украины обратился и к сторонникам Януковича: полный текст
- Еврокомиссар: экономическая часть ассоциации Украины и ЕС может быть подписана в июне
- Свобода слова или тюрьма? Союз журналистов выступил с заявлением
- В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать10:15
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью08:50
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- Захарченко заявив, що ситуація в "ДНР" критична08:30
- В мариупольской библиотеке читали стихи о "бандеровцах", плюющих в Азоское море 22:31
- Из-за блокады на Донбассе Москва решила сама поставлять коксующийся уголь в "ЛДНР"19:53
- Возродился кинологический центр Донетчины19:24
- Предприятиям украинских олигархов грозит национализация. РФ будет поставлять кокс напрямую в Донбасс – СМИ18:40
- Захарченко заявил об увеличении спроса на «паспорта» «ДНР»16:44
- Поездкой Насирова к Трампу займутся антикоррупционеры10:25
- В Авдеевке переизбыток гуманитарной помощи: просят больше не присылать10:15
- Охота на льготников: за что украинцев лишают субсидий10:00
- В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест09:45
- В России рассказали, стоит ли Украине готовиться к «московским сюрпризам»09:30
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Найближчим часом в Україні можливий дефіцит сала08:55
- В Авдеевке - проблемы с гуманитарной помощью08:50
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- Можно ли поправиться от суши и какие суши самые полезные?09:20
- От Геенны до Гуманитарки (Фронтовой словарь обывателя)09:10
- Февраль. Звенит стеклянная капель, и зеленеют тротуары08:40
- 8 причин добавить в свой рацион больше цитрусовых08:10
- Женщины побьют рекорд по продолжительности жизни — ученые 07:20
- Антифашистские" неонацисты-наемники меняют Донбасс на более денежные горячие точки20:30
- Чем имбирь полезен для женщин: ТОП-3 уникальных свойства19:18
- 10 привычек, способных изменить жизнь16:31
- Весенний авитаминоз: 6 необычных признаков того, что вам не хватает витаминов16:19
- 50 заданий для подростков: в сети запустили альтернативу «Синему киту»13:58
- Карпатський віщун шокував передбаченнями про неньку Україну…
- В Докучаевске начались страшные бои: первые подробности
- Кабмин определит «обеспеченных» пенсионеров и заставит выбирать между работой и пенсией
- Экс-разведчик: Ситуация на пределе. Назревает третий Майдан
- Во вторник утром решится судьба блокады Донбасса
- Кобзон послал ДНР ко всем чертям: Такой страны не существует!
- Донецк и Макеевка остались без «Лайфа»
- Названа неожиданная причина заоблачных платежек за тепло
- Все на Майдан: кто сегодня будет «взрывать» Киев
- Экс-советник Путина раскрыл план полномасштабного вторжения в Украину