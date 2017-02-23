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В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест

23.02.2017 09:45
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В Украине появился шанс избежать прекращения работы заводов и потери рабочих мест

Нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук представил на рассмотрение депутатов и общественности законопроект об оккупированных территориях, соавтором которого он есть. По его словам, в этом документе более детально описан процесс деоккупации и реинтеграции этих территорий. Также этот законопроект депутат назвал модернизированным и таким, который может апеллировать к нормам европейского права, но, в то же время, решить ситуацию с «блокадой» ОРДЛО. 

Украинский блогер Кирилл Сазонов высоко оценивает данный законопроект. По словам блогера, очень хорошо, что наконец-то политики перешли от популизма к реальным вещам, которые могут решить проблему так называемой «блокады».

«Безрассудная «блокада» без экономических просчетов может стать огромнейшей проблемой для Украины. Отключение электроэнергии для населения – это еще цветочки, по сравнению с тем, что в Украине могут прекратить свою работу мощные заводы и люди останутся без работы. Из-за нехватки кокса уже официально заявило руководство заводов в Днепре и Мариуполе о прекращении работы в будущем. Это все от того, что хочется все резко решить, заблокировать все, но так не бывает, нужно просчитывать все и находить самый оптимальный вариант для Украины», – отметил блогер. 

 

Источник: http://replyua.net 



Теги: политика, Украина, Донбасс, заводы
 
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