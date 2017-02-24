Они свободны, они не бояться жить - о том, чего добились украинцы после Майдана (ВИДЕО)

24.02.2017 21:58

Спустя три года после Революции достоинства, украинцы не увидели "позитивных перемен к лучшему". Об этом рассказал российский журналист Александр Сотник, комментируя опрос, проведенный среди жителей Киева, пишет сайт styler.rbc.ua.

"Респонденты негативно высказались о действиях властей и выразили готовность в случае необходимости вновь выйти на протест", - отметил Сотник. Правда, жители столицы отметили повышение уровня самосознания в украинском обществе.

"Да, люди разные. Да, есть откровенно глупые и "шкурные" ответы на вопрос. Но есть и взвешенные. И это, наверное, объемное отражение разноголосицы мнений. Еще раз: мы не подверстываем, показываем всех подряд. В противном случае, это - не эксперимент, а - пропаганда. И еще. Почему вопрос поставлен именно так. Потому что в России часто говорят: "Ну, вышли они на Майдан. И чего добились?.." Теперь вы знаете ответ. Он неоднозначный. Но - честный. Они добились того, что не боятся жить. Они свободны. Им трудно. У них война с путинским боевичьем. Но они все равно не боятся. Глупо ненавидеть целый народ. Тем более - если он жаждет независимости. Он победит, не сомневайтесь", - подчеркнул журналист.





