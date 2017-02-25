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Боец Нацгвардии случайно выстрелил себе в живот

25.02.2017 09:14
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Боец Нацгвардии случайно выстрелил себе в живот

В Киеве на территории военной части боец Национальной гвардии случайно прострелил себе живот. Инцидент произошел 24 февраля.
Об этом сообщил руководитель пресс-службы Нацгвардии, передает "Громадське радио".
"Один из военнослужащих батальона оперативного назначения военной части 3066 в результате неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение брюшной полости. Раненому оказали медицинскую помощь. В данный момент его здоровью ничего не угрожает. О ситуации информирована военная прокуратура Киевского гарнизона", - сказал Голуб.

Источник 112.



Теги: Донбасс, Киев, выстрел, живот, боец
 
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