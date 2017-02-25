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Невозможно все русскоязычное население Украины перевести на украинский
Все три законопроекта об усилении роли украинского языка, которые зарегистрированы в Верховной Раде, не имеют с правами человека ничего общего. Если какой-то из них будет принят, то на Украине как на демократическом государстве можно будет ставить крест. Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказал литературный критик, обозреватель, журналистом Юрий Володарский.
По его мнению, прежний действующий «закон Кивалова» не нес Украине таких глобальных чудовищных потрясений, которые несут эти три законопроекта. «Этот закон позволял не менять создавшуюся в силу объективных причин ситуацию. Те три закона, которые сейчас зарегистрированы, ее в корне могут поменять. Все мы хорошо помним, как с подачи Вячеслава Кириленко и партии "Свобода" в первые дни после победы Революции Достоинства "закон Кивалова" как бы отменили, но было наложено вето. Это было единственно верное решение, потому что у нас могла бы быть и харьковская, и одесская "народная республика"… Любой из этих новых языковых законов предусматривает практически полное вытеснение русского языка из всех публичных сфер. Нельзя будет издавать русскоязычные СМИ без перевода на украинский, который, скорее всего, будет нерентабельным. Нельзя будет выпускать русскоязычные книги без перевода на украинский язык. Для кого это закон? Для людей или для идеологии? О чем думают люди, которые написали этот закон, в плане возвращения Донбасса и Крыма?», – комментирует эксперт.
Володарский уверен, что в случае принятия реально эти законы не смогут работать. «Невозможно все русскоязычное население Одессы, Харькова, Николаева перевести на украинский, перевести все публичные сферы. Если один из этих законов будет принят, его будут нарушать. Правосудие будет работать так же выборочно, как оно работает в России. Верховная Рада имеет шанс превратить Украину в языковом плане во вторую Россию», – резюмировал обозреватель.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, украинский язык, русский язык, Верховная Рада
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